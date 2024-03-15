Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz\'dan CHP\'li adaylara çağrı

Politika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın ile Milletvekili Serkan Sarı'ya seslendi: "Önce bana verdiğiniz sözü tutun. Bu vaatlerle insanlara oyalama olmaz. Biz, projeleri çiziyoruz. Projelerin hepsinin kaynağı var. Adam diyor ki ulaşımı yenileyeceğim. Nasıl yenileyeceksin?" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şoför esnafıyla iftar programında bir araya geldi. Bu güne kadar şoför esnafına vadettiği tüm sözleri yerine getiren Başkan Yücel Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: "Ben, buradan sesleniyorum. Bundan tam bir sene önce seçimlere yaklaşık 30 gün varken Serkan Sarı Milletvekilimiz, Ahmet Akın Milletvekili o zaman ama öbürü aday, diğeri değil. Bir söz vermiştik birbirimize. Sen çakma bakansın dedim ben ona. Dedim bak bakanlık falan vadetme şu vekilliği alsaydın keşke. O dedi ki kesin kazanıyoruz. Peki dedim takımına iddiaya girer misiniz? İddiaya girdik ve biz kazandık. Hala takımlar yok. Bunların, sözleri böyle. Benim alacağım takımlar nerede ey Serkan Sarı, ey Ahmet Akın, ey Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin. Hep beraberdik. Bu takımlar nerede? Bu esnafa verdiğiniz sözler aynı bizim takım elbiseler gibi olmasın? Emekliye diyorsun ki hepinize 2 bin lira para vereceğim. ya bu işin bir bütçesi var. Sen hükümet misin çakma bakan. Yani bakın, bu vaatlerle insanlara oyalama olmaz. Biz, projeleri çiziyoruz. Projelerin hepsinin kaynağı var. Adam diyor ki ulaşımı yenileyeceğim. Nasıl yenileyeceksin? Yine parayı sizden alacak. Hat parası alacak, satış yapacak, hat tahsis edecek, öyle alacak. Yani bu işin kaynağı olmadan belediyeyi nasıl yöneteceksin? Diyor ki tarımda üretilen her şeyi ben satın alacağım. Sen, Balıkesir'in ne ürettiğini biliyor musun? İstanbul bütçesi, Balıkesir'de üretilenlerin hepsini satın alamaz. Yani bir şeyi mantığa koymadan hayatında iş yönetmemişsin, sigortalı adam çalıştırmamışsın. Danışmanlıkla bu işler olmaz. Biz, işimizin başındayız, yüzde 50'yi geçiyoruz. Sizlerin desteğiyle, Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan beraber, hep beraber Balıkesir'i yönetmeye, insanları ulaştırmaya devam ediyoruz." - BALIKESİR