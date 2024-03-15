Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz\'dan CHP\'li adaylara çağrı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın ile Milletvekili Serkan Sarı'ya seslendi: "Önce bana verdiğiniz sözü tutun. Bu vaatlerle insanlara oyalama olmaz. Biz, projeleri çiziyoruz. Projelerin hepsinin kaynağı var. Adam diyor ki ulaşımı yenileyeceğim. Nasıl yenileyeceksin?" dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şoför esnafıyla iftar programında bir araya geldi. Bu güne kadar şoför esnafına vadettiği tüm sözleri yerine getiren Başkan Yücel Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: "Ben, buradan sesleniyorum. Bundan tam bir sene önce seçimlere yaklaşık 30 gün varken Serkan Sarı Milletvekilimiz, Ahmet Akın Milletvekili o zaman ama öbürü aday, diğeri değil. Bir söz vermiştik birbirimize. Sen çakma bakansın dedim ben ona. Dedim bak bakanlık falan vadetme şu vekilliği alsaydın keşke. O dedi ki kesin kazanıyoruz. Peki dedim takımına iddiaya girer misiniz? İddiaya girdik ve biz kazandık. Hala takımlar yok. Bunların, sözleri böyle. Benim alacağım takımlar nerede ey Serkan Sarı, ey Ahmet Akın, ey Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin. Hep beraberdik. Bu takımlar nerede? Bu esnafa verdiğiniz sözler aynı bizim takım elbiseler gibi olmasın? Emekliye diyorsun ki hepinize 2 bin lira para vereceğim. ya bu işin bir bütçesi var. Sen hükümet misin çakma bakan. Yani bakın, bu vaatlerle insanlara oyalama olmaz. Biz, projeleri çiziyoruz. Projelerin hepsinin kaynağı var. Adam diyor ki ulaşımı yenileyeceğim. Nasıl yenileyeceksin? Yine parayı sizden alacak. Hat parası alacak, satış yapacak, hat tahsis edecek, öyle alacak. Yani bu işin kaynağı olmadan belediyeyi nasıl yöneteceksin? Diyor ki tarımda üretilen her şeyi ben satın alacağım. Sen, Balıkesir'in ne ürettiğini biliyor musun? İstanbul bütçesi, Balıkesir'de üretilenlerin hepsini satın alamaz. Yani bir şeyi mantığa koymadan hayatında iş yönetmemişsin, sigortalı adam çalıştırmamışsın. Danışmanlıkla bu işler olmaz. Biz, işimizin başındayız, yüzde 50'yi geçiyoruz. Sizlerin desteğiyle, Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan beraber, hep beraber Balıkesir'i yönetmeye, insanları ulaştırmaya devam ediyoruz." - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan CHP'li adaylara çağrı - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de 100 damızlık koç ve 13 yem ezme makinesinin üreticilerle buluştuğu dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, Balıkesir'in potansiyeline vurgu yaptı.
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Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Gümüşsu Cami, 9 Eylül 2022 tarihinde başlanan restorasyonun ardından yeniden hizmete açıldı. Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, açılış töreninde yaptığı konuşmada, son yıllarda belediyelerin restorasyonuna katkıda bulunduğu tarihi eserlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, kamu hizmetinin sadece maddi ihtiyaçları karşılamaktan ibaret olmadığını vurguladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Üsküdar'daki camilerin üçte ikisini yenilediklerini ve estetik duyarlılığı yüksek bir mimariden taviz vermediklerini belirtti. Restorasyonun ardından Gümüşsu Cami'nde ilk cuma namazı kılındı.
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