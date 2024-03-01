Balıkesir\'de \'Ahmet Akın\' Kargaşası: Bağımsız aday garson Ahmet Akın\'dan haber alınamıyor

Politika

Balıkesir'de 31 Mart yerel seçimleri öncesinde şehirde en çok konuşulan siyasi isim 'Ahmet Akın' oldu. CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, seçim çalışmalarını sürdürürken, yapılan başvuru neticesinde seçimlere bağımsız olarak girecek olan ikinci bir Ahmet Akın olduğu ortaya çıktı. Bağımsız adayın kim olduğunu öğrenmek için araştıranlar ise, bir esnaf lokantasında garson olarak çalıştığını öğrendi. Balıkesir'in simge lokantalarından birisinde garson olarak çalıştığı öğrenilen bağımsız aday Ahmet Akın, isminin duyulmasının ardından adeta sırra kadem bastı.

BAĞIMSIZ ADAYDAN TEK BİR İZ YOK

Herkesin ulaşmak için çaba gösterdiği ancak bir türlü ulaşamadığı bağımsız aday Ahmet Akın'dan şimdiye kadar tek bir iz yok. 'Neden aday olduğu', 'Seçimden nasıl bir sonuç beklediği' gibi sorularla karşılaşacak olan Ahmet Akın'ın ailesiyle birlikte kaldığı evde olmadığı iddia edildi.

PATRONU "BURAYA GELME" DEMİŞ

Garson Ahmet Akın'ın çalıştığı işyerinin sahibi olan Yaşar Özel ise, yıllardır esnaflık yaptığını ve yaşanan olayı duyunca Ahmet Akın'a 'Buraya gelme' dediğini söyledi. Özel, "Bunlar bir şeyler yaptılar. Herkes bize kızıyor, konunun bizimle hiç bir alakası yok. AK Partililer bana tepki gösteriyor, CHP'liler bana tepki gösteriyor. Bizim suçumuz nedir? Bu olayda biz mağdur olduk. Sırtımdaki ter kurumuyor. Ben 60 yıldır burada hizmet vermişim. EYT yasası çıktı, kendisi emekli olamamış. Eksik günleri varmış. O nedenle geldi çalışmaya başladı" dedi.

CHP'NİN ADAYI DURUMA TEPKİLİ

CHP'nin adayı Ahmet Akın ise duruma tepkili... İsim benzerliği ile kendisine gelecek bazı oyların yön değiştirilmesinin amaçlandığını, bu tezgâhın bilinçli olarak kurulduğunu savunan CHP'li Akın, "Korkudan, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdular. Ahmet Akın isminde bağımsız bir aday çıkardılar. Korkunun ecele faydası yok. Fakat kimsenin korkmasına da gerek yok. Balıkesir'i beş yıldır yöneten iktidar temsilcileri tarafından kurulan bu kirli tezgâh nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye seçimlerinde iki tane Ahmet Akın var. Biri CHP'nin logosunun altında ben olacağım. Diğeri de bağımsız bir Ahmet Akın. Bu tezgâhı kurgulayanlar, 'Ahmet Akın kazanıyor, geliyor. Entrikayla yalanla onun seçimi almasını engellemeye çalışalım' diye düşünüyorlar. Onlara yazıklar olsun diyorum. Kuvayı Milliye kentine yakışmayan davranışlarda bulunanlara yiğit Balıkesirliler 31 Mart'ta gereken yanıtı sandıkta verecek." ifadelerini kullandı.