Balıkesir'de İstifa Şoku: Belediye Başkanı ve Eşi CHP'den Ayrıldı - Son Dakika
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Politika

Balıkesir'de İstifa Şoku: Belediye Başkanı ve Eşi CHP'den Ayrıldı

Balıkesir\'de İstifa Şoku: Belediye Başkanı ve Eşi CHP\'den Ayrıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde belediye başkanlığı yaparken hakkındaki suçlamalar nedeniyle görevden alınan Hüseyin Sarı ve eşi Özlem Sarı, CHP'den istifa etti. Hüseyin Sarı'nın 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarıyla gündeme gelmesi sonucu İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı belirtildi. Özlem Sarı'nın ise bağımsız belediye başkan adayı olacağı iddia edildi.

14.02.2024 09:45  Güncelleme: 09:49
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde belediye başkanlığı yaparken hakkındaki suçlamalar nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Hüseyin Sarı ve eşi Özlem Sarı, CHP'den istifa etti.

Erdek ilçesinde 10 yıl Ticaret Odası Başkanlığı yapan ve yerel seçimler öncesinde CHP'den Erdek belediye başkan aday adayı olmasına rağmen aday gösterilmeyen Özlem Sarı ile Erdek'te 4 dönem belediye başkanı olarak görev yürüten eşi Hüseyin Sarı, CHP'den istifa etti. Hüseyin Sarı, Erdek Belediye Başkanlığı yaptığı yıllarda 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçları ile kamuoyunun gündemine gelmiş ve ardından İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle görevinden alınmıştı.

Diğer yandan, Özlem Sarı'nın Erdek'te bağımsız belediye başkan adayı olacağı iddia edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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