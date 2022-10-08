Toplu açılış ve miting için Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye girişinde yöresel kıyafet giyen bir çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiçek verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 'ın ağırladığı Erdoğan'a şehirde tasarlanan projeler hakkında bilgiler verilirken, belediyede istişare toplantısı düzenlendi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Balıkesir haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

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