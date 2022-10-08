Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama

Havaalanından şehre giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu kalabalık eşlik etti

BALIKESİR - Toplu açılış törenine katılmak için Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coşku ile karşılandı. Havaalanından çıkışta kendisini karşılayan bando, mehteran ve tülütabakları selamlayan Erdoğan'a vatandaşlar da yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan, kendisine sevgi gösterileri yapan vatandaşlara kısaca hitap ederek 8 ay sonra Balıkesir'de sandıkların patlayacağını söyledi.

Bir dizi toplu açılış ve miting için Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Havaalanından ayrıldı. Cengiz Topel Caddesi'nden şehre giren Erdoğan'a vatandaşlar da sevgi gösterilerinde bulundu. Yol boyunca vatandaşları selamlayan Erdoğan'ı, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı karşıladı. Binlerce vatandaş otobüsün önüne geçince kısa süreli izdiham yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, otobüsün içinden kısaca hitap ederek herkesi miting alanına çağırdı ve sandıkların 8 ay sonra Balıkesir'de patlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Kuvayi Milliye Meydanı'na hareket etti.