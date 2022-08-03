Ekrem Umutlu "Başladığınız işi bitirin" - Son Dakika
Üye Girişi

Ekrem Umutlu "Başladığınız işi bitirin"

03.08.2022 08:30
Ekrem Umutlu "Başladığınız işi bitirin"

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından yaklaşık 1 yıl önce başlanan Faruk Serpil Parkı'ndaki inşaat çalışmaları ile ilgili, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu tepkisini dile getirdi.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından yaklaşık 1 yıl önce başlanan Faruk Serpil Parkı'ndaki inşaat çalışmaları ile ilgili, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu tepkisini dile getirdi.

Edremit Belediyesi'nin hiçbir projeyi hayata geçiremediği gibi, Selman Hasan Arslan'ın da hiçbir seçim vaadini yapmadığını söyleyen AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Sayın Selman Hasan Arslan'ın seçmenlerine verdiği değeri görüyorsunuz. Yaklaşık bir yıldır Faruk Serpil Parkı'na bir çeşme yapamadılar. Hala parkın yarısı kullanılamıyor ve büyük bir alan harabe görünümünde. Parkın bu hali Edremit'e yakışmıyor. Yapamayacaksanız çıkıp söyleyin ve işi Büyükşehir Belediyesi'ne bırakın. Büyükşehir Belediyemiz, hayata geçirdiği çok sayıda projesinde olduğu gibi Faruk Serpil Parkı'nı da kısa sürede en iyi şekilde hizmete açar. Her fırsatta söylediğimiz bu sözü söylemeye devam edeceğiz; İşi ehline bırakın! Devlet projelerini eleştiren, büyükşehir belediyelerinin hizmetlerini kendileri yapmış gibi gösteren CHP belediyelerinin insanlara verdiği değer ortada. 3 yeni kreş yapmaya kalktın, attığın temeller çürüdü artık. Ortada kreş yok. Sayın Arslan, seçim vaatlerin bir kenarda dursun, başladığın işleri bari tamamla. Az kaldı, AK Belediyecilik yeniden Edremit'e tarih yazmaya başlayacak" diye konuştu. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Balıkesir'de polis ve jandarmadan 229 şahsa operasyon Balıkesir'de polis ve jandarmadan 229 şahsa operasyon Edremit'te yeşil alanlara bakım Edremit'te yeşil alanlara bakım
Kaynak: İHA

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem Umutlu 'Başladığınız işi bitirin' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 Napoli Başkanı: Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtiklerine dair imza almadan Afrikalı oyuncu almayacağım
10:23 Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda şehrimize sağanak uyarısı geldi
10:18 Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı
10:16 Ünlü sunucu Saba Tümer'in bikinili pozu beğeni topladı
10:02 Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak
10:04 Piyasaların merakla beklediği haber! Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 artarak yıllık bazda yüzde 79,60 oldu
10:00 Adana'da öz annesi tarafından parayla satılan ve eşinden şiddet gören Saime'den yardım çığlığı: Ölümle tehdit ediliyorum
09:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşın 'adaylık' sorusuna verdiği cevapta 6'lı masayı işaret etti
09:45 İstanbul Bayrampaşa'da çocukların TikTok sevdası hastanede bitti
09:41 "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 10:37:42. #1.12#
SON DAKİKA: Ekrem Umutlu "Başladığınız işi bitirin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement