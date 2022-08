Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edremit'teki esnaf ziyaretlerinde konuştu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde esnaf ziyaretleri yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın toplantısı düzenledi. İnce, "Yurt dışı hayali kurun. Ama okumak için kurun. Staj yapmak için kurun. Memleketi terk etmek falan yok. Yok öyle yağma" dedi.

Burhaniye ve Edremit'te bir dizi esnaf ziyareti gerçekleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edremit'te bir basın toplantısı düzenlendi. Gençlere seslenen ve yurt dışı hayallerini okumak için kurun diyen İnce, "Yurt dışı hayali kurun. Ama okumak için kurun. Staj yapmak için kurun. Memleketi terk etmek falan yok. Yok öyle yağma. Siz giderseniz, sokakları kimle temizleyeceğiz. Yanan ağaçları yerine kiminle ekeceğiz, biz ihtiyarlar mı ekeceğiz? Sizinle ekeceğiz. Gölleri kimle koruyacağız? Sizinle koruyacağız. Gideceksiniz Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya, Japonya'ya, okuyacaksınız geri döneceksiniz. Bu topraklar bizim. Bu topraklara sahip çıkacağız. Hepinizi göreve davet ediyorum. Türk gençliği bu sorunu çözecektir. Buna da inanıyorum ve bir nefer gibi çalışmanızı istiyorum" dedi.

Partisinin her türlü terörü en başından bu yana kınadığını ifaden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Bizim partimizde terörün her türlüsünü kınayacaksın. Her türlüsü. PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ fark etmez. Teröre karşı net bir duruşumuz var bizim. Terörün her türlüsü. Öyle yağma yok. Oyu varmış, gizli görüşelim. Yok kardeşim. PKK'yı kınamıyorsan FETÖ'yü kınamıyorsan DEAŞ'ı kınamıyorsan istemiyoruz. Git terör sempatizanı başka parti var. Onlara gidebilirsin" dedi.

Hükümetin Libya politikasını desteklediklerini ifade eden Genel Başkan İnce, "Biz Libya konusunda destekliyoruz hükümetin yaptığını. Libya'da olmalıyız. Çünkü Mavi Vatan'ı savunuyoruz. Ama Suriye konusunda hükümeti desteklemiyoruz" dedi.

Altılı masanın, iktidarın yöntemlerini kullanmaya başladığının altını çizen İnce, "İttifaklar bu sistemin bir gerçeği. Fakat sonuç çıkması lazım. Bir sonuç henüz aday falan çıkmadı ortaya. Başarılar diliyorum kendilerine. Erdoğan'ın yöntemlerini çok kullanmaya başladılar. Erdoğan marketleri suçluyor, onlar da marketleri suçluyor. Kolaylıklar diliyorum" dedi.

Muharrem İnce, daha sonra basına kapalı olarak gençler ve partililer ile bir araya geldi. - BALIKESİR