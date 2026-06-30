Balıkesir Kent Konseyi'nde Özden güven tazeledi - Son Dakika
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Balıkesir Kent Konseyi'nde Özden güven tazeledi

Balıkesir Kent Konseyi\'nde Özden güven tazeledi
30.06.2026 21:05  Güncelleme: 21:12
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Balıkesir Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Sevinç Baykan Özden, iki adaylı seçimde yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kent konseylerinin demokrasi için önemini vurguladı.

Balıkesir Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İki adayın olduğu seçimde mevcut Başkan Sevinç Baykan Özden güven tazeledi. Özden'i tebrik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kent konseyleri, demokrasinin en güçlü nefes aldığı alanlardan biridir." dedi.

Balıkesir Kent Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 ilçeden gelen yüzlerce kent gönüllüsünün katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda divan heyeti seçildi. Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, "İki yıl önce sizlerin güveni ve desteğiyle üstlendiğimiz bu görevi katılımcılık, ortak akıl, gönüllülük ve dayanışma ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeye çalıştık. Bu süreçte kentimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını, beklentilerini farklı kesimlerle birlikte değerlendirdik. Çözüm önerilerini geliştirebilmek için hep birlikte ortak projelerle çalıştık" diyerek yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"Kent Konseyimizi çok önemsiyorum"

Kent konseylerinin şehrin yönetiminde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise, "Memleketimizin geleceği için 'Bir tuğla da ben koyayım' düşüncesine sahip olup, mücadele edip görev yapan, yönetimlerde bulunan ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kent konseylerinde olması gereken uyum, anlaşma, birlik ve beraberliktir. Kent Konseyi'mizin aldığı kararları çok önemsiyoruz. Sivil toplum kuruluşları, odalar hakikaten önemli mücadeleler veriyor. Bizler, bu şehrin geleceğini tasarlayan, şehrin geleceği için dertlenen insanlar olarak sizleri de bu takımın bir oyuncusu olarak görüyoruz. Bu yüzden muhtarlarımızla, odalarımızla, STK'larımızla tam bir istişare içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte büyük bir yükü üzerimizden alan Kent Konseyimiz oluyor. Balıkesir çok büyük bir coğrafya. Bin 133 muhtarımızla 20 ilçemizde mücadele ediyoruz" diyerek Özden'i çalışmalarından dolayı tebrik etti.

İki adayın olduğu seçimde mevcut Başkan Sevinç Baykan Özden yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Balıkesir Kent Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, BESOB Başkanı Rıza Tekin, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Kent Konseyi Başkan Adayı Arman Zafer Yalçın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve kent konseyi üyeleri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Balıkesir Kent Konseyi'nde Özden güven tazeledi - Son Dakika

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