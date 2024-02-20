Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde müjde verdi

İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde vatandaşlar ile bir araya gelen Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, iki önemli müjdeyi peş peşe verdi. İvrindi, Büyükyenice, Korucu, Bergama Yolu arasında kalan 29 kilometrelik
yolun yapımına başlandığını ifade eden Milletvekili Canbey, Ayvalık Balıkçı Barınakları Yapım Projesi'nin de onaylandığını söyledi.
Cumhur İttifakı İvrindi Belediye Başkanı adayı ve İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, AK Parti İvrindi İlçe Başkanı Muharrem Akçal ve AK Parti teşkilatlarıyla İvrindi ilçesi Yağlılar Mahallesinde kurulan şantiye alanını ziyaret eden Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, "Şehrimizle alakalı her sorunun takipçisi oluyor, çözüme kavuşturmak için durmadan çalışıyoruz. Yıllardır uğraştığımız ve çözümü için mücadele ettiğimiz, ancak müteahhitten kaynaklanan sorunlar sebebiyle bir türlü sonuç almakta zorlandığımız, İvrindi, Büyükyenice, Korucu, Bergama yolu arasında kalan 29 kilometrelik yolun yapımına bugün itibari ile başlanmıştır. Öncelikle ben hemşehrilerim adına süreç boyunca bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Bu yolun şimdiden, ilçemize, şehrimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Her alanda sorumluluklarının gereğini yerine getirerek, eser ve hizmet siyasetinin gücünü sergilediklerini söyleyen Milletvekili Canbey, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kazandırılacak Ayvalık Balıkçı Barınağı'nın da yapım projeleri tamamlandı. Birini Altınova'ya, birini Cunda'ya, ikisini Ayvalık merkeze yapacağımız 4 projeden oluşmaktadır. Ayvalık merkezde Armutçu bölgesine 250 teknelik yapacağımız Balıkçı barınağımızın ödeneği 2024 yılı bütçesine eklendi. Modern, kullanışlı ve güvenli olması ön planda tutularak yapılacak olan balıkçı barınakları şimdiden hayırlı olsun" dedi.
Cumhur İttifakı Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Erdinç Alcan ve AK Parti Teşkilatlarıyla Bahçelievler, Atköy ve Paşaköy mahallelerinde gecenin geç saatlerine kadar kahvehane ziyaretleri yaparak halkla bir araya gelen Canbey, hemşehrileriyle omuz omuza olmaktan şeref duyduğunu söyledi. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde müjde verdi - Son Dakika
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