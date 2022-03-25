Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Doğan Bandırma Gazeteciler Cemiyetinin konuğu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Doğan Bandırma Gazeteciler Cemiyetinin konuğu oldu

25.03.2022 10:05
Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Doğan Bandırma Gazeteciler Cemiyetinin konuğu oldu

Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan Bandırma Gazeteciler Cemiyetinin (BGC) konuğu oldu.

Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan Bandırma Gazeteciler Cemiyetinin (BGC) konuğu oldu.

BGC'nin binasında gazetecilerle bir araya gelen Doğan, burada yaptığı konuşmada, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına katıldığını ve Türkiye adına gurur duyduğunu söyledi.

Paşakent Mahallesinde yıllardır yapılması geciken kültür merkeziyle ilgili açıklamalarda bulunan Doğan, "Biz Bandırma'da güzel yatırımlar yapmak istiyoruz. Kültür merkezi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Balıkesir Valiliği arasında protokol imzalandı. Valiliğimiz, konuyu yakından takip ediyor. Müteahhidin, bu binayı kısa sürede tamamlaması için gerekenler yapılıyor. Kültür merkezi bittiğinde bölgeye güçlü bir değer katacak." dedi.

Bandırma'ya ikinci etap TOKİ evleri konusunu yakından izlediklerine işaret eden Doğan, "Birinci etapta yapılan TOKİ konutlarının yanında 103 dönümlük bir alan Milli Emlak'a geçti. Burada bin 500 konuttan oluşan ikinci etap TOKİ konutlarının yapılması planlanıyor. Bu konuyu da yakından takip ediyoruz." dedi.

Doğan, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden başarıyla çıkacaklarından kuşku duymadığının altını çizerek, "Cumhurbaşkanımız ve partimizin, ülkemize kazandırdığı büyük projeler, yatırımlar ve hizmetler ortada. 2023 seçimini kesinlikle zaferle kapatacağız. Daha sonra yapılacak yerel seçimde de Bandırma Belediye Başkanlığını kazanacağız. Bandırma'nın çok daha iyi yönetim ve hizmetlere layık olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bandırma'nın mutlaka il olması gerektiğine inandığını belirten Doğan, "Bandırma, hak ettiği il olma unvanına artık kavuşmalıdır. Bu konuda biz de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Bulut, yaşlıları ziyaret etti Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Bulut, yaşlıları ziyaret etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı

Mehmet Doğan, Hisarcık, AK Parti, Bandırma, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Doğan Bandırma Gazeteciler Cemiyetinin konuğu oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
10:02 Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:12:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Doğan Bandırma Gazeteciler Cemiyetinin konuğu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement