Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza oldu
BALIKESİR - 2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Bandırma Belediye Başkanı belli oldu. Bandırma'da seçim yarışını, CHP'nin Belediye Başkan Adayı Dursun Mirza kazandı. Dursun Mirza, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlarla birlikte kazandığı zaferi kutladı. Meydanı dolduran vatandaşlar Türk Bayrakları ve CHP Bayraklarıyla seçim zaferinin coşkusunu yaşadılar.
Dursun Mirza Kimdir?
Dursun Mirza, 1955 yılında Bandırma'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Bandırma'da tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 20 yılı aşan siyasal yaşamı boyunca, değişik zamanlarda CHP Balıkesir İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurultay Delegeliklerinde bulundu. 1994-1999 döneminde Bandırma Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 5 yıl CHP Bandırma İlçe Başkanlığını yürüttü. 2009-2014 döneminde tekrar Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Bu dönemde ayrıca 5 yıl boyunca Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. CHP Belediye Başkan Adayı olarak katıldığı 30 Mart 2014 tarihindeki yerel seçimler sonucu Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Dursun Mirza, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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