Bandırma Belediyesi'nden Kiracılara İhtarname Gönderildi - Son Dakika
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Politika

Bandırma Belediyesi'nden Kiracılara İhtarname Gönderildi

Bandırma Belediyesi\'nden Kiracılara İhtarname Gönderildi

Bandırma Belediyesi, uzun yıllardır kiracı olan 90 işletmeye 4 milyon lira alacaklarından dolayı ihtarname gönderdi. Başkan Dursun Mirza, kiracıları sokağa atma niyetinde olmadıklarını vurgulayarak, tahsilat sürecinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

08.11.2024 18:26  Güncelleme: 18:29
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Belediyesi Dursun Mirza, başkanlığında kasım ayı meclis toplantısında uzun yıllardır belediye kiracıları olan 90 işletmeden 4 milyon alacaklı olması nedeniyle işyerlerine ihtarname gönderdi.

Bandırma Belediye Meclisi'nin Kasım Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Dursun Mirza başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 4 gündem maddesine 5 gelen evrak ve 7 mazeret dilekçesi ile 16 gündem maddesi görüşüldü. Geçmiş toplantıya ait tutanağın okunması ve oy birliği ile başlayan toplantıda Bandırma Belediyesi'nde Kasım ayı boyunca yapılan faaliyetler paylaşıldı. Kasım ayı Belediye Meclisi toplantısında, yeni imar planı değişiklikleri, araç alımları ve işgallerle ilgili çeşitli konular görüşüldü.

Başkan Mirza, belediyenin kira sözleşme süresi sona eren veya kiralama süresi 10 yılı aşan kiracılarına tahliye yazısı göndermesi ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Mirza, 90 iş yerine ihtarname gönderildiğini belirtti. Konuyla ilgili önemli açıklama yapan Başkan Mirza, "Kiracılarımız korkmasın, yasal süreci başlatmak adına yaptık. Bugüne kadar yapılmış kiraların güncellenmesi, kira zorunlulukların yerine getirilmesi, müfettişlerin isteklerini yerine getirilmesi, tahsis edilebilmesi, ayrıca kiracı başka kullanan başka bu tarz olayların onuna geçilmesi ve belediyenin mekanlarından, Bandırma halkının kaynaklarından başkalarının fazladan yararlanmasının önüne geçilmesi için yaptık. Belediyenin de kaynağa ve bütçeye ihtiyacı var. Belediyenin de bu kaynakları kullanabilmesi lazım. Bunları yaparken de şunlara dikkat ediyoruz. Dar gelirli, hal binası içindeki, eski belediyenin içindeki buna benzer köy derneklerinin hiç birisine ihtarname göndermedik. Gerçek anlamda iş yerleri olan, oradan iyi gelir elde eden 90 iş yerine ihtarname gönderdik" dedi.

"Esnafımız korkmasın, sokağa atma gibi bir niyetimiz yok"

Bandırmalı esnaftan yaklaşık 4 milyon lira alacak olduğunu söyleyen Başkan Mirza, "Bazı kiracılarımız haklı olarak korkuya kapıldı. Belediye bizi buradan atacak mı diye korkmuşlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Esnafları sokağa atmak gibi bir amacımız yok. Amacımız alacakları tahsis edebilmek. 90 tane ihtarname gönderdiğimiz esnaflardan yaklaşık 4 milyon lira alacağımız var. Kiracılarımızın yüzde 50'si kira ödemiyor belediyeye. Bu da doğru bir şey değil. Onları da zora sokmak için bu işleri yapmıyoruz. Ödemekte zorlanan vatandaşlar da gelir, görüşür yapılandırmalar ve uzun vadeler yapılır. Ama vatandaş hem oturup hem de kira ödemiyorsa, burada bir yanlışlık var demektir. Bu durum sürdürülebilir değil. 2 ay ödemezse direk mahkeme başlıyor tahliye ettirme hakkımız var. Bunu böyle kullanmak istemiyoruz. Ama bu kiraların ödenmesi gerekiyor. Bu amaçla gönderdik. Kimse yanlış değerlendirmesin ve paniğe korkuya kapılmasın. Prosedürler uygulanacak. Yılbaşı itibariyle yeni kiralar uygulanacak" diye konuştu.

Toplantının sonunda Bandırma Belediyesi'nin Aralık ayı toplantısı 5 Aralık Perşembe 18.30'da gerçekleştirileceği duyuruldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bandırma Belediyesi'nden Kiracılara İhtarname Gönderildi - Son Dakika

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