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Bandırma Belediyesinde en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu - Son Dakika

Bandırma Belediyesinde en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu

31.01.2022 15:24
Bandırma Belediyesinde en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm-Yerel-Sen) arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm-Yerel-Sen) arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Başkan Yardımcıları Ozan Onur, İsmail Ay, Metin Ok, Tüm-Yerel-Sen Genel Başkanı Arap Mucur, Bandırma Şube Başkanı Sezer Yıldız, sendika üyeleri, kurum müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

İmza töreninde konuşan Tüm - Yerel - Sen Genel Başkanı Arap Mucur, Belediye Başkanı Tolga Tosun ' a teşekkür etti. Törende konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bir pandemi süreci geçirdik. Pandemi ye rağmen çok iyi belediyecilik yaptık. Belediye Başkanı olurken verdiğimiz sözler ortada. Bandırma Belediyesi güçlü bir Belediye. Çalışanın kafası rahat olması gerekiyor. Kafasının rahat olması da mali anlamda rahat olmasından geçiyor. Memurlarımıza en üst limitten zam yaptık. Tüm Memurlarımıza hayırlı olsun " diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesinde memurlara yüzde 20. KHK memurlarında yüzde 37 zam yapıldığı açıklanırken, en düşük memur maaşı 8 bin 900 olarak belirlendi. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesinde en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu

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Yerel Yönetim, Tolga Tosun, Balıkesir, Memur, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bandırma Belediyesinde en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma Belediyesinde en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu - Son Dakika
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