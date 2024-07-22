Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, şiddet olaylarından ana muhalefeti sorumlu tuttu

Politika

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ülkesindeki şiddet olaylarından ana muhalefeti sorumlu tutarak, "Durum düzeldiğinde sokağa çıkma yasağını kaldıracağız" dedi.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik 16 Temmuz'da patlak veren protestolar devam ederken, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina açıklamalarda bulundu. Ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağından bu yana ilk kez konuşan Hasina, ülkeyi kasıp kavuran ölümcül şiddet olaylarından Bangladeş Milliyetçi Partisi ile Cemaat-i İslami Partisi'ni ve öğrenci kanadını sorumlu tutarak, "Kundaklama terörü başladığında protestocu öğrenciler bununla ilgilerinin olmadığını söylediler" dedi.

Hasina, "Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için sokağa çıkma yasağı uygulamak zorunda kaldık. Ben bunu hiç istemedim. Durum düzeldiğinde sokağa çıkma yasağını kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Dün geç saatlerde protestocular, hükümete bir dizi yeni talepte bulunarak, yerine getirmesi için 48 saat süre verdi. Ayrımcılık Karşıtı Öğrenci Hareketi liderlerinden Hasnat Abdullah gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümete sekiz maddelik talebimizi 48 saat içinde yerine getirmesi için ültimatom veriyoruz" ifadelerini kullanarak, hükümet taleplerini karşılamazsa ne olacağını söylemedi. Hükümet, henüz talepler konusunda açıklama yapmadı.

Protestocuların talepleri arasında Hasina'nın şiddet olaylarından dolayı özür dilemesi, internet erişiminin yeniden sağlanması, kampüslerin yeniden açılması, bazı bakanların ve üniversite yetkililerinin istifası ve öğrencilerin öldürüldüğü bölgelerde görev yapan polis memurlarının görevden alınması yer alıyor.

Ülkedeki sokağa çıkma yasağı devam ederken, İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan yaptığı açıklamada, "Normallik bir ya da iki gün içinde geri dönecek" ifadelerini kullandı.

Protestolarda 151 kişi öldü

Polis, protestolarda 516 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Şiddet olaylarında bugüne kadar 3'ü polis 151 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi de yaralandı.

Yüksek Mahkeme geri adım atmıştı

Geçtiğimiz ay 2018'de kaldırılan kamu sektöründe kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı alan Yüksek Mahkeme, şiddet olaylarının ardından kamu sektöründeki kontenjanların çoğunu iptal etmiş, kamu sektöründeki pozisyonların yüzde 93'üne kotalar olmaksızın liyakate dayalı olarak alım yapılmasına hükmetmişti. Bangladeş Başsavcısı Amin Uddin yaptığı açıklamada, kamu sektöründeki pozisyonların yüzde 5'inin Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına, yüzde 2'sinin ise diğer gruplara ayrılmaya devam edeceğini belirtmişti. - DAKKA