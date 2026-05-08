Barış Anneleri TBMM\'de AK Parti\'yi Ziyaret Etti

BARIŞ Anneleri, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ile birlikte TBMM'de AK Parti grubunu ziyaret etti.

Barış Anneleri Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün, siyasi partilere gerçekleştirdiği 'Anneler Günü' ziyaretleri kapsamında TBMM'de AK Parti grubunu ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ve Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, heyeti kapıda karşıladı. Basına kapalı süren görüşme 1,5 saat sürdü. Görüşmede anneler, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e barışı simgeleyen beyaz tülbent hediye etti.