Barış Ayhan'dan kadın çalışanlara jest - Son Dakika

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kadınlar Günü öncesi belediyedeki çalışan kadınlarla bir araya geldi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye Meclis üyesi ve belediyenin kadın çalışanlarıyla birlikte kahvaltı programına katıldı. Kente verdikleri emek için teşekkürlerini belirten Ayhan, "Bu kenti güzelleştirmek için verdiğiniz mücadelenizden dolayı hem meclis üyelerime hem siz mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sinop'ta hizmet verme adına, şehrimizi daha yaşanabilir daha güzel bir kent yapma adına bana umut verdiğiniz, destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - SİNOP