Barış Ayhan'dan kadın çalışanlara jest - Son Dakika
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Barış Ayhan'dan kadın çalışanlara jest

07.03.2022 09:37
Barış Ayhan'dan kadın çalışanlara jest

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kadınlar Günü öncesi belediyedeki çalışan kadınlarla bir araya geldi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kadınlar Günü öncesi belediyedeki çalışan kadınlarla bir araya geldi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye Meclis üyesi ve belediyenin kadın çalışanlarıyla birlikte kahvaltı programına katıldı. Kente verdikleri emek için teşekkürlerini belirten Ayhan, "Bu kenti güzelleştirmek için verdiğiniz mücadelenizden dolayı hem meclis üyelerime hem siz mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sinop'ta hizmet verme adına, şehrimizi daha yaşanabilir daha güzel bir kent yapma adına bana umut verdiğiniz, destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Barış Ayhan'dan kadın çalışanlara jest
Barış Ayhan'dan kadın çalışanlara jest

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Kadınlar Günü, Barış Ayhan, Emekçi, Sinop, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Barış Ayhan'dan kadın çalışanlara jest - Son Dakika


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