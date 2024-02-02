Bartın Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti

Politika

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın Sanayi Sitesi esnafın ziyaret ederken, şoförlerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Başkan Fırıncıoğlu, esnafının taleplerini dinledi. Yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Fırıncıoğlu, ziyaretin sonunda esnaflara teşekkür ederek, "Halkımızın, esnafımızın görüşlerini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda da sürekli onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Son olarak da Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, taleplerini dinledik. Sorunları dinlemek çözüm önerilerini almak bizim için çok değerli. Hep birlikte şehrimizi daha yaşanabilir ve ticaretin canlı olduğu bir yer haline getireceğiz. Sanayi Sitesi esnafımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şoförlerle kahvaltıda buluştu

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, SS Bartın Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri şoförleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Program sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırıncıoğlu, "Şoför esnafı bir kentin kalbi, nabzı ve belleğidir. Bugüne kadar tüm gücümüzle esnafımızın yanında olmaya gayret ettik. Şoför esnafımızın taleplerinin büyük kısmını bozuk yollar oluşturuyordu. Kentimizin birçok noktasında bozulan yolları düzelttik, bu kapsamda da çalışmalarımız devam edecek. Katılımları için Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Özcan Uzun, SS Bartın Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sedat Aydın, Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Zekai Özdemir ve tüm şoför esnafımıza teşekkür ediyor, kazasız belasız çalışmalar diliyorum" diye konuştu. - BARTIN