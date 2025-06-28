Bartın\'da Gençlik Merkezi Projesinin Temeli Atıldı

Bartın Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Gençlik Merkezi projesinin temeli atıldı.

Belediye Başkanı M. Rıza Yalçınkaya'nın gerçekleştireceği projeler içerisinde yer alan Gençlik Merkezi ile ilgili inşaat çalışmalar başlatıldı. Gölbucağı Mahallesi 546'ıncı Sokak'ta inşa edilecek ve 433 metrekatr alana sahip olacak 3 katlı Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya ve çok sayıda davetli katıldı. Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılmaya başlanan Gençlik Merkezi içerisinde, çocuk oyun alanı, kafeterya, bilgisayarlı çalışma bölümü, toplantı odası, müzik stüdyosu ve kayıt odası, resim ve sanat atölyesi, oturma alanları, teras, sessiz odalar, e-spor alanı, çalışma salonu, açık kitaplık alanı gibi çok sayıda işlevsel bölümün yer alacağı merkez; aynı zamanda basketbol sahası, bisiklet ve kayak pisti ile serbest oturma alanları gibi bölümler bulunacak.

Açılış töreninde konuşa Belediye Başkanı Yalçınkaya, "Gençlik merkezimiz, yalnızca bir bina değil; gençlerimiz ve çocuklarımız için geleceğe yönelik bilgi ve beceriler kazandıracak önemli bir yaşam alanıdır. Merkezimizin birinci ve ikinci katlarında; gençlerimizin akademik ve bilimsel çalışmalar yapabileceği salonlar, dinlenip vakit geçirebilecekleri kafeterya, e-spor alanları yer alacak" dedi. - BARTIN