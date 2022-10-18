Bartın haberleri | TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın haberleri | TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor

18.10.2022 17:04
Bartın haberleri | TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor

Bartın haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Amasra'daki maden kazasına ilişkin, "Gerekli tahkikatın yapılarak, varsa eksik, hata veya ihmallerin tespit edilmesini, sorumluların da hukuk önüne çıkarılmasını herkesten fazla istemekteyiz.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Amasra'daki maden kazasına ilişkin, "Gerekli tahkikatın yapılarak, varsa eksik, hata veya ihmallerin tespit edilmesini, sorumluların da hukuk önüne çıkarılmasını herkesten fazla istemekteyiz." dedi.

Durmaz, TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Amasra'daki maden kazası konusunda bilgilendirme yapmasının ardından grubu adına söz aldı.

Maden ocağında yaşanan facianın haberini aldıktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bölgeye gittiklerini anımsatan Durmaz, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Dönmez'in yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştüklerini belirtti.

Kazanın adli ve idari açıdan tüm boyutlarıyla araştırılacağını dile getiren Durmaz, "Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tüm arama ve el koyma işlemlerinin tamamlandığı bilgisine ulaştık. Elbette giden canlarımız geri gelmeyecek, acılar silinmeyecek. Lakin kafalarda soru işareti kalmaması, ihmal veya kusur varsa bunun ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi açısından bu detaylı soruşturma son derece önemlidir. Grizu patlaması söz konusuysa, sensörlerin durumu ve ölçüm yapan teknik elemanların değerlendirmeleri mutlaka incelenecektir." diye konuştu.

Durmaz, MHP olarak konuyu hem adli ve idari soruşturma boyutuyla hem de kurulması düşünülen Meclis Araştırma Komisyonu marifetiyle yakından takip edeceklerini söyledi.

Böyle zamanlarda acılar üzerinden siyasi hesap veya çıkar ummanın asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Durmaz, şunları kaydetti:

"Henüz acılarımız çok tazeyken, henüz patlama yeni olmuşken, henüz işçilerimiz toprak altından bile çıkarılmamışken Sayıştay'ın 2017 ve 2019 raporlarında Amasra Müessese Müdürlüğü ile ilgili bölümleri birdenbire servis edip suçlu ve sorumlu arayışına girenlerin önü arkası iyice araştırılmalıdır. 2 asra yaklaşan bir deneyime sahip olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve tecrübeli personeli, Sayıştay raporlarının sonucunda ne yapmaları gerektiğini ve hangi tedbirleri alacaklarını elbette hepimizden daha iyi bilmektedir. Burada Sayıştay raporlarını es geçtiğimiz, denetim faaliyetlerini görmezden geldiğimiz kesinlikle düşünülmesin. Aksine gerekli tahkikatın yapılarak varsa eksik, hata veya ihmallerin tespit edilmesini, sorumluların da hukuk önüne çıkarılmasını herkesten fazla istemekteyiz. Bugün acılar üzerinden siyaset değil, acıları paylaşma ve azaltma günüdür. Maden şehitlerimizin emaneti olan kederli ailelerine sahip çıkmak, acılarını bir nebze olsun hafifletmek önce devletimizin, sonra hepimizin görevidir."

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Maden kazası soruşturmasında ifadeler alınmaya devam ediyor Son dakika haberleri! Maden kazası soruşturmasında ifadeler alınmaya devam ediyor Bartın haberi... TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor Bartın haberi... TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor Bartın haber | Bilir kişi heyeti Amasra'da Bartın haber | Bilir kişi heyeti Amasra'da
Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Bartın, Amasra, Maden, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bartın haberleri | TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 00:11:55. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın haberleri | TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement