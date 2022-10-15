Bartın haberleri... Bartın'da maden faciası; Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu Bartın'da (19) - Son Dakika
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Bartın haberleri... Bartın'da maden faciası; Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu Bartın'da (19)

15.10.2022 21:00
Bartın haberleri... Bartın'da maden faciası; Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu Bartın'da (19)

Bartın haberlerine göre TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE ANKARA BAROSU BARTIN'DATürkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu Bartın'daki maden patlamasının yaşandığı Amasra'ya ziyarette bulundu.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE ANKARA BAROSU BARTIN'DA

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu Bartın'daki maden patlamasının yaşandığı Amasra'ya ziyarette bulundu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez ve Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Bartın'da facianın yaşandığı bölgede yetkililerden bilgi aldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bartın haberleri... Bartın'da maden faciası; Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu Bartın'da (19) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın haberleri... Bartın'da maden faciası; Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu Bartın'da (19) - Son Dakika
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