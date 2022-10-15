Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu Bartın 'daki maden patlamasının yaşandığı Amasra 'ya ziyarette bulundu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez ve Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Bartın'da facianın yaşandığı bölgede yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: DHA

Erinç Sağkan, Bartın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bartın haberleri... Bartın'da maden faciası; Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu Bartın'da (19) - Son Dakika

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