Barzani: İran, ofisime saldırdı - Son Dakika
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Barzani: İran, ofisime saldırdı

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IKBY Başbakanı Barzani, ofisine yapılan İHA saldırısını İran'a ait olarak nitelendirerek kınadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'deki ofisine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaparak ofisinin İran tarafından hedef alındığını, saldırının IKBY'nin güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisine İHA saldırısı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin bir açıklama da Barzani'den geldi. IKBY Başbakanı Barzani, Erbil'deki ofisinin İran'a ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığını belirterek saldırının IKBY'nin güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Barzani, IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda, ofisinin ve Güvenlik ve Enformasyon Ajansı Başkanı'nın evinin günün erken saatlerinde İran'a ait İHA'larla düzenlenen saldırılarda hedef alındığının tespit edildiğini belirtti. Saldırıları en sert şekilde kınadığını ifade eden Barzani, bunun "tehlikeli bir tırmanış ve IKBY'nin güvenlik ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit" olduğunu vurguladı.

Barzani açıklamasında ayrıca "Bu saldırılar görevlerimizi yerine getirmekten ve vatandaşlarımızı korumaktan bizi alıkoyamayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Politika, Güvenlik, Terör, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Barzani: İran, ofisime saldırdı - Son Dakika

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