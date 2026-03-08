Barzani: Silahlı Gruplara İzin Verilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barzani: Silahlı Gruplara İzin Verilemez

08.03.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KDP Başkanı Barzani, İran yanlısı milislerin saldırılarına sert tepki gösterdi, istikrar vurgusu yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) iktidar partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, İran yanlısı milislerin çatı örgütü olan Irak İslam Direnişi'nin düzenlediği saldırılara ilişkin "Silahlı grupların bölgenin istikrarını baltalamasına daha fazla izin verilemez" açıklamasını yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) iktidar partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, başta Erbil kenti olmak üzere bölgede düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı. İran yanlısı milislerin çatı örgütü olan Irak İslam Direnişi'nin bölgedeki sivil yerleşim alanlarını, ekonomik altyapıyı hedef alan saldırılarını sert bir dille kınayarak, "Sabrın bir sınırı vardır" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları sonrası Irak İslam Direnişi'nin IKBY'de düzenlediği saldırılara ilişkin bir mesaj yayımlayan Barzani, "Bu grupların halkımızın güvenliğini ve bölgenin istikrarını baltalamasına daha fazla izin verilemez" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan çatışma ve gerilimlerden derin üzüntü duyduğunu belirten KDP Başkanı, "Silahlı grupların uydurma gerekçelerle IKBY'nin sivil alanlarına, ekonomik altyapısına saldırma hakkı görmelerini hayretle karşılıyorum. Bu, vatandaşların haklarına ve bölgenin istikrarına yönelik açık bir saldırıdır" açıklamasında bulundu.

Irak'taki iktidar blokuna seslenen Barzani, bu saldırılara karşı merkezi hükümetin ciddi bir duruş sergilemesi gerektiğini, aksi takdirde bu düşmanca tutumun ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Barzani, IKBY halkına bölgeyi savaş ve trajedilerden uzak tutmak, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

İran ile ABD-İsrail hattındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte, IKBY sınırları içerisindeki Harir Üssü, Erbil Uluslararası Havalimanı ve stratejik enerji tesisleri sık sık füze ve İHA saldırılarının hedefi oluyor. - ERBİL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Barzani: Silahlı Gruplara İzin Verilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:06:15. #7.13#
SON DAKİKA: Barzani: Silahlı Gruplara İzin Verilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.