Baş\'ın Özgür Özel\'e ziyaretinde Özel görevi bırakma sözünü yineledi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e partisinin genel merkezinde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Özel, seçim çağrısını yineleyerek "Girdiğim ilk seçimden birinci parti çıkmazsam görevi bırakacağım" dedi.

TİP Genel Başkanı Baş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e partisinin genel merkezinde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Özel ve Baş, gündeme ilişkin basın açıklaması düzenleyerek basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Eski bir belediye başkanı görevlendirecekler"

Özel, bir gazetecinin İzmir Belediye Başkanı'nın AK Parti 'ye geçmesini hatırlatması üzerine, "O kişi, İzmir'e ihanet etmiştir. İzmir için bir haindir, bizim için haindir. İzmir'deki duyguyu biliyorsunuz, o duyguya ihanet eden bir haindir. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde bir Genel Sekreter görevlendirilmesi yapılacak, o konuda açıklamalar yapıldı. Eski bir belediye başkanı görevlendirecekler" açıklamasında bulundu.

"Girdiğim ilk seçimden birinci parti çıkmazsam görevi bırakacağım"

Millete de sözü olduğuna dikkat çeken Özel, "Girdiğim ilk seçimden birinci parti çıkmazsam görevi bırakacağım, demiştim. Onun için eski partimde daha önceki dönemlerde araştırma-geliştirme bütçesi yüzde 0,5 iken yüzde 16 anketlere para ayırdık. Yaptığımız bütün çalışmalarda aday yaptığımızın da yapmadığımızın önüne de anketleri koyduk" diye konuştu.

"Erken seçim milletin umududur"

Konuşmasında 28 Mayıs 2023 seçimlerine de değinen Özel, "Bir erken seçim milletin umududur, beklentisidir, beklentisiydi. Onları elinin tersiyle itip Anayasa'nın arkasından dolananlar bizim kapımızı çalmasınlar" dedi.

"İzmir'e böyle büyük bir haksızlığı kimse yapmaz"

Basın mensubunun gündeme ilişkin yönelttiği, "İzmir başta olmak üzere hem Yeni Parti hem CHP hem diğer partilerden AK Parti tarafına geçişin süreceğine dair tartışmalar kamuoyundaki sıcaklığını koruyor. Size bu konuda ulaşan yeni duyumlar var mı?" sorusu üzerine ise Özel şu cevabı verdi:

"Böyle bir şey yok. Ümit ediyoruz dün yaşanan haysiyetsizliği tekrar eden bir başkası olmaz. İzmir'e böyle büyük bir haksızlığı kimse yapmaz. Türkiye'de bu kadar üzgün basın toplantıları yapmamamız gerekir."