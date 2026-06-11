Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na Tepki - Son Dakika
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Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na Tepki

Başarır\'dan Kılıçdaroğlu\'na Tepki
11.06.2026 15:18
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CHP'li Başarır, 9 vekilin YDK'ye sevkini 'kumpas' olarak nitelendirip kurultay çağrısı yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisinin de aralarında bulunduğu 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesine ilişkin, "Ben, yanındaki birtakım, bir avuç arkadaşa sesleniyorum, daha fazla suç işlemeyin, millete kötülük yapmayın. Millet sizden daha fazla nefret etmesin. Gelin, kurultayı toplayın." dedi.

Başarır, TBMM Basın Kapısı önünde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin büyük sorunları olduğunu savundu, bunları dün de Meclis'te dile getirdiğini söyledi.

Aralarında kendisinin de yer aldığı 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere CHP YDK'ye sevk edilmesini değerlendiren Başarır, partisinin en tepeye milleti koyduğunu, ardından da yetkili kurullarının geldiğini ifade etti.

Başarır, en yetkili kurulun kurultay olduğunu belirterek, kurultay delegelerinin ve milletvekili grubunun yüzde 90'ının kurultay yapılmasını istediğini dile getirdi.

Parti Meclisi'ndeki (PM) son istifaları anımsatan Başarır, bunun da bir kurultay nedeni olduğunu söyledi.

Başarır, kendisiyle birlikte 9 milletvekilinin YDK'ye sevk edilmesini "kumpas" olarak nitelendirerek, "Hukuku, Parti Tüzüğü'nü, Meclis İç Tüzüğü'nü hiçe saymıştır. Ben, yanındaki birtakım, bir avuç arkadaşa sesleniyorum, daha fazla suç işlemeyin, millete kötülük yapmayın. Millet sizden daha fazla nefret etmesin. Gelin, kurultayı toplayın." dedi.

Kendilerini, milletin ve parti üyelerinin bağladığını belirten Başarır, bu nedenle YDK'ye sevk edilmelerine ilişkin alınan kararı tanımadıklarını ve tanımayacaklarını söyledi.

Başarır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "'Kemal Bey utan' diyeceğim ama şu ana kadar göremedim. Evinin önündeki bankta oturma, Kızılay'daki, Kuğulu Park'taki bir bankta otur. Bakalım millet sana ne diyor." ifadesini kullandı.

Arkadaşlarıyla CHP'ye yıllarını verdiklerini söyleyen Başarır, şunları kaydetti:

"Kemal Bey bu partide üye bile değilken, Umut Akdoğan bu partide afiş, bayrak asıyordu. Kemal Bey bu partide yokken ben 17 yaşında bu partinin kurultayındaydım. Şimdi sen mi bana ömür biçeceksin? Benim, ailemin geçmişi 103 yıl bu partide. Biz bu partide 103 yıl emek vermişiz. '80 darbesi' bizi yıldırmamış, bizi bu partiden, bu topraklardan uzaklaştıramamış, sen mi uzaklaştıracaksın Kemal Bey? Yapamazsın, gücün yetmez çünkü millet bizim arkamızda."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na Tepki - Son Dakika

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