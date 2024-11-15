Başdanışman Uçum: Şehit yakını, \'Terör Bitsin, Öcalan\'ı Serbest Bırakın\' dedi

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yapmış olduğu "Örgütü lağvet, TBMM'de DEM Parti grubunda konuş" çağrısı tartışılmaya devam ediyor. Ekol TV'de 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, konuyla ilgili bir şehit yakının sözlerini paylaştı.

UÇUM: TOPLUMUN SAĞDUYUSUYLA OYNAMAYIN

Uçum'un Erzurumlu bir şehit yakınının Öcalan ile ilgili sözlerini açıklaması gündem oldu. Uçum şehit yakınının kendisine söylediği sözleri şu ifadelerle anlattı: "Biz akil insanlar heyetinde Doğu Anadolu grubunda çalışıyorduk. Erzurum'da, başka illerde de oldu. En çarpıcı olanı Erzurum'da bir şehit yakını, 'Türkiye'de terör bitsin, tasfiye edilsin, bırakın Öcalan'ın serbest bırakılmasını evimde kahvaltı vermezsem adam değilim' dedi. Buna ne diyeceksiniz? Bizim toplumun sağduyusuyla oynamayın. Bunun gibi birçok örnekle karşılaştık."

"KİM BU ERZURUMLU ŞEHİT YAKINI?"

Uçum'un sözlerine sosyal medyada yorum yağdı. Birçok kullanıcı "Kim bu Erzurumlu şehit yakını?" sorusunu sordu.