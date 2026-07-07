Basın Mensuplarına Fiziksel Müdahale Kabul Edilemez

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, Özgür Özel'in Eskişehir'deki programında yaşanan basına fiziksel müdahaleler hakkında yaptığı eleştiride, "Eskişehir'de Özgür Özel'in programı sırasında görevini yapan basın mensuplarına yönelik koruma ekibinin sert müdahalesi, hangi siyasi görüşten olursa olsun kabul edilemez" dedi

Serhat Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de Özgür Özel'in programı sırasında görevini yapan basın mensuplarına yönelik koruma ekibinin sert müdahalesi, hangi siyasi görüşten olursa olsun kabul edilemez. Gazeteciler kamu adına görev yapar. Görevlerini yerine getirirken fiziki müdahaleye veya baskıya maruz kalmaları, sadece basın mensuplarına değil, halkın haber alma hakkına da zarar verir. Ancak bizi en az bu olay kadar üzen bir başka husus da Eskişehir'de basın özgürlüğünü her fırsatta savunduğunu ifade eden bazı basın kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin bu olay karşısındaki sessizliğidir. Basın özgürlüğü, siyasi kimliğe göre savunulacak bir hak değildir. Gazeteci, mağdurun kim olduğuna bakılarak korunmaz. Eğer ilkelere gerçekten bağlıysak, haksızlık kime yapılırsa yapılsın aynı kararlılıkla ses yükseltmek zorundayız. Bugün sessiz kalanların, yarın basın özgürlüğü adına yapacakları açıklamaların kamuoyu nezdindeki inandırıcılığı da doğal olarak sorgulanacaktır. İlkeler, kişilere ve siyasi tercihlere göre değişmez; değişiyorsa ortada ilke değil, çifte standart vardır" dedi. - ESKİŞEHİR