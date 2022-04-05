Başkan Altay diplomatik misafirleri ağırladı - Son Dakika

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ayrı ayrı ziyaret etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Başkan Altay ilk olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Altay, Konya'nın tarihi geçmişi ve turizm potansiyeli hakkında Büyükelçi'ye bilgi verdi. Konya'yı her ziyaretlerinde farklı güzellikleri keşfettiklerini belirten Landrut ise, misafirperverlikleri dolayısıyla Başkan Altay'a teşekkür etti.

Mültecilere sahip çıkan Konya'ya teşekkür etti

Başkan Altay daha sonra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ile görüştü. Göç ve uluslararası koruma alanında yürütülen faaliyetlerin konuşulduğu ziyarette Başkan Altay, göçmen, mülteci, kadın, çocuk, engelli ve diğer dezavantajlı gruplara Konya olarak sahip çıktıklarını ifade etti. Leclerc de tarihi ve hoşgörüsü itibariyle dini anlamda çok önemli bir şehir olan Konya'da bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, Konya olarak mültecilere ev sahipliği yapılmasından dolayı Başkan Altay'a teşekkür etti. - KONYA