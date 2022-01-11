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Başkan Altay: "Konya basınıyla gurur duyuyoruz" - Son Dakika

Başkan Altay: "Konya basınıyla gurur duyuyoruz"

11.01.2022 12:48
Başkan Altay: "Konya basınıyla gurur duyuyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki birlik ve beraberlik duygusunun çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Konya basınının seviyesinden ve kalitesinden büyük gurur duyuyoruz.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki birlik ve beraberlik duygusunun çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Konya basınının seviyesinden ve kalitesinden büyük gurur duyuyoruz. Konya'nın bu birlik ve beraberliğinde sizin emeğiniz, katkınız çok büyük. Onun için bu salonda bulunan herkese tüm Konyalılar adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu, Meram, Karatay Belediyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla şehir genelinde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını bir araya getirdi.

"Basının dayanışması anlamında bu tür günlerin olması önemli"

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan da basın emektarlarının yardımlaşması, dayanışması anlamında bu tür günlerin olmasının önemli olduğuna değinerek, "İnşallah bugünler hayra, berekete, basın meslek ilkelerinin daha da kurumsallaşmasına, basın çalışanların hak ve hukukunun daha da iyileştirilmesine vesile olur. Çok anlamlı bir amme hizmetini ifa ediyorsunuz. Böyle bir mekanda, böyle güzide insanlarla beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

"Birlikte Konya'yız"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Valimize, belediye başkanlarımıza ve cemiyetimize teşekkür ediyorum. Bu kadar emekçi basın mensubunu bir arada görmekten çok mutlu oldum. 'Birlikte Konya'yız' diye çok güzel bir sloganımız vardı. İşte şimdi bunu burada görüyoruz. Valimiz burada, yerel yönetimler burada, bizler buradayız, basın camiası burada. Birlikte Konya'yız. Konya'nın duruşuna Türkiye'nin ihtiyacı var, Türkiye'nin duruşuna dünyanın ihtiyacı var. Çalışan Gazeteciler Gününüzün kutlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Basın ailesi çok önemli bir görevi ifa ediyor"

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Bu salona bakınca gerçekten basın ailesinin ne kadar geniş olduğunu görüyoruz. ve bu aile aslında halkın, milletin de haber alma hakkını elinde tutan bir salon. Bu sebeple basın çok önemli bir görev ifa ediyor. Bugüne kadar milletin haber alma hakkını elinde tutan ve bu görevi layığıyla yerine getiren bütün çalışan gazetecilere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Konya'nın basınına teşekkür ediyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yaparak konuşmasına başladı. Başkan Altay, "Buna en büyük katkısı olanlar bu salonda olanlar. Konya'ya hizmet etmekten büyük gurur duyuyoruz. Konya basınının seviyesinden ve kalitesinden büyük gurur duyuyoruz. Konya'nın bu birlik ve beraberliğinde sizin emeğiniz, katkınız çok büyük. Onun için bu salonda bulunan herkese tüm Konyalılar adına şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.

"Kalemi hür basın mensuplarımız bu konuda da Türkiye'ye öncülük ediyor"

Özellikle sosyal medyanın insan hayatına girmesinden sonra yazılı ve görsel basının öneminin, dürüst gazeteciliğin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını kaydeden Başkan Altay, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Sosyal medyada tabiri caizse 'doğru ayağa kalkana kadar yalan dünyanın etrafında tur atıyor.' Bunu tekzip etmek, bunu doğrularla düzeltmek de sizin gibi güçlü kalemi olan; tarafsız, ülkesini, milletini, vatanını seven insanlara düşüyor. Her dönem olduğu gibi mücadele olacak ama bu dönem mücadele biraz daha çetin geçiyor. Ama ne mutlu ki Konya'da çok güzel, çok seviyeli ve kalemi hür basın mensuplarımız bu konuda da Türkiye'ye öncülük ediyor. Biz de belediyeler olarak sizlerle birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

"Konyamızı çok daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyalım"

Başkan Altay, "Çok yoğun bir gündemle çalışıyoruz. Ne zaman sağımıza solumuza baksak sizleri de yazın güneşte, kışın yağmurun altında bizimle birlikte cefa çekerken görüyoruz. Onun için sizler de bizim çalışma arkadaşlarımızsınız. Allah birlik beraberliğimizi, muhabbetimizi bozmasın. Konya'mızı çok daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyalım. Gazeteciler Gününüzün kutlu olmasını temenni ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

"Bu şehirde; huzuru, kardeşliği, güzelliği yarınlara taşıma adına hep birlikte koşuyoruz"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, "Bir araya gelmemize vesile olan valimize, belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu şehirde; huzuru, kardeşliği, güzelliği yarınlara taşıma adına hep birlikte koşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Üstlendiğimiz görevleri layıkıyla yerine getirebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Konya'mıza hizmet etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Her zaman sizlerle ve sizlerin ekipleriyle beraber olduk. Nasıl bizlerin 365 gün 24 saat mesaisi varsa bizim meslek grubuna paralel meslek gruplarından bir tanesi de sizlersiniz. Allah güç kuvvet versin" diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, basın camiasında vefat edenlere Allah'tan rahmet, hasta olanlara şifa diledi.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, 10 Ocak'ta kendilerini unutmayan Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün yerel yöneticilere, siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.

Programa katılan basın mensupları daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit Tiyatrosu tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için sahnelenen Mavi Kuş isimli oyunu izledi. - KONYA

Başkan Altay: Konya basınıyla gurur duyuyoruz
Başkan Altay: Konya basınıyla gurur duyuyoruz
Başkan Altay: Konya basınıyla gurur duyuyoruz
Başkan Altay: Konya basınıyla gurur duyuyoruz
Başkan Altay: Konya basınıyla gurur duyuyoruz
Başkan Altay: Konya basınıyla gurur duyuyoruz
Başkan Altay: Konya basınıyla gurur duyuyoruz
Başkan Altay: Konya basınıyla gurur duyuyoruz
Başkan Altay: Konya basınıyla gurur duyuyoruz
Başkan Altay: Konya basınıyla gurur duyuyoruz
Başkan Altay: Konya basınıyla gurur duyuyoruz
Başkan Altay: Konya basınıyla gurur duyuyoruz

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Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Konya, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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