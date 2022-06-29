Başkan Altay Konyalıları Meram Çamlıbel düzenlemesini görmeye davet etti - Son Dakika
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Başkan Altay Konyalıları Meram Çamlıbel düzenlemesini görmeye davet etti

29.06.2022 10:33
Başkan Altay Konyalıları Meram Çamlıbel düzenlemesini görmeye davet etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Çamlıbel ve tarihi Taş Köprü bölgesinde tamamlanan çevre düzenleme çalışmasını inceledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Çamlıbel ve tarihi Taş Köprü bölgesinde tamamlanan çevre düzenleme çalışmasını inceledi. Konya için önemli bir sürecin tamamlandığını belirten Başkan Altay, tüm Konyalıları Meram Son Durak'ta hayata geçirilen düzenlemeyi görmeye davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Çamlıbel ve tarihi Taş Köprü çevre düzenlemesinde inceleme gerçekleştirdi. Konya'nın önemli alanlarındaki projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Altay, "Meram Son Durak bölgesi özellikle şehir dışından misafirlerimizin en çok ziyaret ettiği alan. Konyalıların son durakta bir çay içme mekanı olarak değerlendirdikleri alandayız. Özellikle Tavus Baba Camisi'nin ortaya çıkarılması ve güçlendirilmesiyle ilgili önemli bir süreç tamamladı. Peyzaj işlemlerini bitirdik, kafeteryamız açıldı. Hem tarihi koruduk hem de sosyal donatılarla daha yeşil bir Meram Son Durağı şehrimize kazandırdık. Tüm Konyalıları Tavus Baba'daki düzenlememizi görmeye davet ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

Uğur İbrahim Altay, Konya, Altay, Meram, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Altay Konyalıları Meram Çamlıbel düzenlemesini görmeye davet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Altay Konyalıları Meram Çamlıbel düzenlemesini görmeye davet etti - Son Dakika
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