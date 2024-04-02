Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, seçimleri kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde seçimleri kazanan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, " Türkiye Yüzyılı'nı taçlandıracak yepyeni projelerimizi ve her yaştan insanımıza dokunacak yatırımlarımızı bir bir ilçemize kazandıracağız" dedi.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı olarak seçimleri kazanan Engin Altıkulaç, ikinci kez belediye başkanı oldu.
Güven tazeleyen Başkan Altıkulaç, seçimlerin tamamlanmasının ardından teşekkür mesajı yayınladı. Vatandaşlara teşekkür eden Altıkulaç, "Nasıl ki geride kalan 5 yılda, 5 yılı aşan işlere birlik ve beraberliğimizin bereketiyle imza atmışsak, yeni dönemde de aynı heyecanla, daha fazla yatırım ve hizmetle Devrekanimizin her köşesinde olmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı taçlandıracak yepyeni projelerimizi ve her yaştan insanımıza dokunacak yatırımlarımızı bir bir ilçemize kazandıracağız. Bugüne kadar onurla ve gururla taşıdığımız hemşehrimizin emanetini, tek bir zerresine dahi halel getirmeden yine aynı sorumlulukla taşımayı sürdüreceğiz. Bugün kazanan Devrekani'dir, Devrekanili her bir hemşehrimdir. Bu duygu ve düşüncelerle, şahsıma bu görevi ikinci kez layık görerek onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasetin duayeni hemşehrimiz Sayın Hakkı Köylü'ye, AK Parti Kastamonu Milletvekillerimize, İl Başkanım ve Teşkilat Üyelerine, seçim süreci boyunca sahada gayretle çalışan AK Parti Devrekani İlçe Başkanım Yaşar Şenol nezdinde tüm teşkilatlarımıza, isimlerini yazmakla bitiremeyeceğim dava arkadaşlarıma, bir kez daha sandıkta iradesini ve şahsıma desteğini gösteren bütün hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - KASTAMONU
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