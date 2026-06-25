Başkan Aras UCLG-MEWA Genel Kurulu'nda Muğla'yı temsil etti - Son Dakika
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Başkan Aras UCLG-MEWA Genel Kurulu'nda Muğla'yı temsil etti

Başkan Aras UCLG-MEWA Genel Kurulu\'nda Muğla\'yı temsil etti
25.06.2026 14:14  Güncelleme: 14:16
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen UCLG Dünya Kongresi'nde kültür, turizm ve sürdürülebilir kent politikalarını ele aldı, uluslararası iş birlikleri için temaslarda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Ahmet Aras, Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Dünya Kongresi kapsamında gerçekleştirilen UCLG-MEWA Genel Kurulu'na katılarak bölgesel iş birlikleri, kültür, turizm ve sürdürülebilir kent politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Ahmet Aras, Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Dünya Kongresi kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. 24 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen UCLG-MEWA Genel Kurulu'nda yer alan Başkan Aras, bölge yerel yönetimlerinin ortak önceliklerinin ele alındığı oturumlara katıldı.

Genel Kurulda çok düzeyli yönetişim, sürdürülebilir yerel finansman, iklim dirençliliği, iklim adaleti, insan hareketliliği ve yerel yönetimlerin küresel karar alma süreçlerindeki rolü gibi başlıklar değerlendirildi. Ayrıca UCLG-MEWA Görüş Belgesi'nin küresel UCLG ağına sunulması ve Dünya Kongresi'ne aktarılacak bölgesel öncelikler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Aras: "Kültür ve turizm yerel kalkınmanın temel unsurlarından biri"

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı olarak değerlendirmelerde bulunan Başkan Ahmet Aras, kültür ve turizmin yerel kalkınmanın en önemli dinamiklerinden biri olduğunu vurguladı. Aras, kentlerin kültürel mirasını koruyan, turizm potansiyelini sürdürülebilir şekilde değerlendiren ve yerel değerleri uluslararası iş birlikleriyle güçlendiren yaklaşımların önemine dikkat çekti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası iş birliklerini yalnızca küresel ilişkiler kurmak amacıyla değil, yerel ihtiyaçlara çözüm üretmek, kentler arasında deneyim paylaşımını artırmak ve ortak projeler geliştirmek amacıyla değerlendirdiğini belirten Başkan Aras, çok düzeyli yönetişim anlayışının yerel yönetimlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Uluslararası iş birliği temasları devam ediyor

Başkan Ahmet Aras, Dünya Kongresi kapsamında birçok uluslararası yerel yönetim temsilcisiyle de bir araya geldi. Aras; UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz Carrancedo, (Tanca) Tangier Belediye Başkanı Mounir Laymouri, Barselona Metropolitan Alanı (AMB) Başkan Yardımcısı ve MedCities Genel Sekreter Vekili Jordi Castellana i Gamisans, Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma, MedCities Başkan Vekili Clare Hart ile farklı ülkelerden yerel yönetim temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde yerel yönetimler arasında geliştirilebilecek iş birlikleri, kentler arası deneyim paylaşımı, kültür ve turizm alanındaki ortak çalışmalar ile sürdürülebilir kent politikaları ele alındı.

Başkan Ahmet Aras, "Dünya Kenti Muğla" vizyonu doğrultusunda Muğla'nın uluslararası yerel yönetim ağlarındaki etkinliğini artırmaya ve kenti uluslararası platformlarda temsil etmeye devam edeceklerini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Aras UCLG-MEWA Genel Kurulu'nda Muğla'yı temsil etti - Son Dakika

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