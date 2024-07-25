Başkan Aras Yatağan'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Aras Yatağan'da Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Aras Yatağan\'da Vatandaşlarla Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Aras, ilçede gerçekleştirilen projeler ve yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca odalar, semt pazarı ve sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret etti.

25.07.2024 16:03  Güncelleme: 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seçim sonrası birçok projeyi hayat geçiren, '100 Günde Neler Yapılır' sunumunu kamuoyu ile paylaşan Başkan Aras ilçe ziyaretlerine de devam ediyor. Seydikemer, Ortaca ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aras buralarda STK, Muhtarlar ve kamu kuruluşlarını da ziyaret ediyor. Başkan Aras son ziyaretini Yatağan ilçesine gerçekleştirdi.

Başkan Aras Yatağan ziyaretine Kaymakamlık ile başladı ve buradan Yatağan Belediye Başkanlığı'na geçti. Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ile birlikte ilçede gerçekleştirilen projeler ve yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Aras odalar ve semt pazarında halkla buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ile birlikte Esnaf Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi, Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası, Şoförler Odası ve TES-İş ve Maden İş Sendikalarını ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Daha sonra Çarşamba günleri kurulan Yatağan pazarını ziyaret eden Başkan Aras esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

"Dünya kenti Muğla için çalışıyoruz"

Pazarda vatandaşların ve esnafın sorunlarını, taleplerini dinleyen Başkan Aras Yatağan ziyareti ile ilgili şunları söyledi; "Seçimlerden sonra hızlı bir şekilde ekibimizi güçlendirerek çalışmalara başladık. '100 Günde Neler Yapılabilir' toplantımızla hizmetlerimizi kamuoyu ile paylaştık. Hizmet ve projelerimiz devam ederken ilçelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onları dinlemek için programlar yapıyoruz. Tüm ilçelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bizleri Yatağan ilçemizde sımsıcak karşılayan, her şeyin en iyisini hak eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destekle Dünya Kenti Muğlamız için çalışmaya devam edeceğiz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ahmet Aras, Alışveriş, Yatağan, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Aras Yatağan'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 17:17:19. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Aras Yatağan'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement