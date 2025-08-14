Başkan Arslan; "Bir dava, bir lider, bir millet"

DENİZLİ (İHA) – AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Hiç geri adım atmadan 'Bir dava, bir lider, bir millet' misyonumuzla dün olduğu gibi bugün de yarın da milletimiz için varız" dedi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla mir kutlama mesajı yayımladı. "Bir dava, bir lider, bir millet" misyonuna vurgu yapan Başkan Arslan, "14 Ağustos 2001'de milletimizin desteğiyle yola çıkan AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 24 yıldır Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışıyor. Rabbim, bu kutlu yürüyüşü ilelebet sürdürmeyi nasip etsin. 24 yıldır aynı inanç, aynı kararlılık, aynı heyecan ile hizmet ediyoruz. 'Güçlü Türkiye' idealimizden bir an olsun geri adım atmıyoruz. 'Bir dava, bir lider, bir millet' misyonumuzla dün olduğu gibi bugün de yarın da milletimiz için varız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ