Başkan Atabay, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü - Son Dakika
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Başkan Atabay, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü

01.06.2022 21:04
Başkan Atabay, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP grup toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP grup toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etmek ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grup toplantısına katılmak üzere Ankara'ya gitti. Başkan Atabay'a ziyaretinde CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha ve örgütün yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

TBMM'de CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül ile Aydın Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Hüseyin Yıldız ile buluşan Başkan Atabay ve beraberindeki heyet, ziyaretlerde bulundu.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen CHP grup toplantısına katıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun gündeme dair değerlendirmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Atabay, "Yurttaşlarımızın sorunlarına çözüm, Türkiye'nin yarınlarına umut olmak için geliyor gelmekte olan" dedi.

Başkan Atabay ve beraberindeki heyet, grup toplantısının tamamlanmasının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Atabay, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile Didim'de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Turizm sezonu öncesinde Didim'de gerçekleştirilen çalışmalar, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun desteği ile yapılan yatırımlar, projeler ve süregelen hizmetler hakkında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bilgi veren Başkan Atabay, misafirperverliğinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

(Murat Uçkaç/İHA)

Başkan Atabay, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü
Başkan Atabay, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü
Başkan Atabay, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü
Başkan Atabay, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü
Başkan Atabay, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü

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Kaynak: İHA

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