Başkan Atlı " Okçular tepesi boş değil" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Atlı " Okçular tepesi boş değil"

Başkan Atlı " Okçular tepesi boş değil"

Adana Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı "Terörsüz Türkiye" adına atılan adımların provoke edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek "Okçular tepesi boş değil" dedi.

05.03.2025 19:35  Güncelleme: 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı "Terörsüz Türkiye" adına atılan adımların provoke edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek "Okçular tepesi boş değil" dedi.

MHP Kozan İlçe Başkanlığı kadın kollarıyla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda konuşan MHP KAÇEP İl Başkanı Zuhal Doğru Tok, şehit aileleri ve Kozanlı kadınlar ile birlikte yürüdüklerini söyledi.MHP Kozan İlçe Başkanı Şerif Köşeli ise ilçedeki kadınların başarısına destek verdiklerini kaydetti.

Programda konuşan Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise " Bizim için her gün kadınlar günü ve özel.Son zamanlarda gündeme gelen konular hakkında açıklama yapmak istiyorum. Memleketimizde ülkemizin bir çok yerinden sınır içi ve sınır dışından çokça şehit haberleri geldi. Tüm anaların yüreği yandı. En çok ağlayanlar bu analarımız, ablalar, evlatlar oldu. Bazıları için şehit haberi sayıdan ibaret. Bu kutlu mertebeyi sayı ile ifade etmek o insanlara verdikleri kıymet demek. Ama bizim için "şehit" demek, bulunduğu cennet mekanı görmüş, o mekana şahitlik etmiş kişilerdir. Ancak daha az şehit haberi gelmesi, lafta kalan Türk-Kürt kardeşliği için, Çanakkale'de nasıl yan yana yatıyorsak şehitlerimiz için bu memlekette yan yana yaşamak için insanlar siyasi kimliklerini bir kenara koyarak, 'Terör örgütü kendini lav etsin, yurt içi ve yurt dışı uzantıları ile tasfiye ettiğini aktarsın" diyor. Bundan daha kıymetli ne olabilir? Daha az şehit haberi gelmesi daha az ölüm olsun, demekten daha kıymetli ne olabilir. Burada bu işi provoke etmeye çalışıyorlar. Genel Başkanımız ve Cumhur ittifakının paydaşlarının terör yandaşlarının ne masada oturmuşluğu nede konuşmuşluğu vardır. Birileri bu konuyu şehir içinde provoke etmeye çalışıyor. Buradan kadınlarımıza da sesleniyorum. Kadınlarımız Elif gibi dimdik meydanları doldurun. Kimse zannetmesin "Okçular tepesi boş değil" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Program sonunda salonda bulunan kadınlara karanfil dağıtılarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Mustafa Atlı, Güvenlik, Etkinlik, Politika, Türkiye, Okçular, Terör, Kozan, adana, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Atlı ' Okçular tepesi boş değil' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:24 Çağla Şikel’in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı
19:10 Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş’ın önünü resmen kapattı Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
18:38 ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını askıya aldı ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını askıya aldı
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
08:17 Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar’a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz
07:53 A Milli Takım’a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
07:50 Kayıp mimar Ece Gürel’i arama çalışmalarında yeni iz Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
07:36 İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye’ye döner dönmez tutuklanacak İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 20:09:25. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Atlı " Okçular tepesi boş değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.