Başkan Aydın: "Halkımıza yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik" - Son Dakika
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Başkan Aydın: "Halkımıza yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik"

24.07.2022 12:49
Başkan Aydın: "Halkımıza yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik"

Bursa'da MHP'li Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Vicdanen rahatım, halkımıza yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik" dedi.

Bursa'da MHP'li Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Vicdanen rahatım, halkımıza yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik" dedi.

Line TV ekranlarında yayınlanan 'Fatih Ak'la Yerelde Bugün' programında önemli açıklamalarda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Vicdanen rahatım, halkımıza yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik" diye konuştu.

Başkan Aydın, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin 'Belediyecilik dokunmaktır, düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır. Belediyecilik gülümseyen yüzdür. Uzatılan eli geri çevirmeyen cömertliktir. Darda kalanların acil yardımıdır' sözünü düstur edinerek bu yola çıktık ve yerel yönetim anlayışının bir gereği olarak sahipsizlerin sahibi, çaresizlerin çaresi olmak için ekibimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Belediyelerin asli görevleri vardır. Tabii ki bunlar bizim görevimiz. Bizi esas mutlu eden halkımızın istek ve beklentilerini yerine getirip, onların tebessümüne ortak olmak, onların hayır dualarında yer almaktır. Halkımıza 16 proje sözü verdik, bunların 11'i bitti. 4 proje devam ediyor. Geriye bir işimiz kaldı. Bunun dışında yaptığımız, hayata geçirdiğimiz birçok önemli proje var. Bu yüzden vicdanen rahatım halkımıza, partimize ve genel başkanımıza verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz için" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Davut Aydın, Yenişehir, Bursa, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Aydın: 'Halkımıza yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik' - Son Dakika

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