Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fatih Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Fatih Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Coşkulu kalabalığa hitap eden Başdeğirmen, Fatih Mahallesi'nde Taziye Evi yapımı için de yer belirlendiğini, projesinin hazırlanarak, yapım çalışmalarına başlanacağını müjdeledi.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Fatih Mahallesi halı sahasında vatandaşlarla buluştu. Buluşmaya AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Akdeniz Bölgesi Isparta İl Koordinatörü Rasim Erdoğmuş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Coşkulu karşılamadan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen bugüne kadar karşılıklı istişarelerle şehre güzel hizmetler kazandırdıklarını belirtti. Başkan Başdeğirmen, "Bundan sonra da aynı istekle, sevgiyle, dostlukla hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Büyük bir devletiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu destekleriyle Isparta'mız önümüzdeki günlerde daha da güzel olacak. Daha güzel günleri hep beraber yaşayacağız" dedi. 5 yıllık hizmet süresinin 2,5 yılının pandemiyle geçtiğini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, "2,5 yıllık süreçte sizlere güzel hizmetler sunduk. Önümüzde yeni bir 5 yıl var. Amacımız bu 5 yılda da yaptıklarımızın çok daha fazlasını vatandaşlarımıza hizmet olarak vermektir. Bu hizmetlerimizle vatandaşlarımızın şehrimizde huzur içerisinde mutluluk içinde yaşamasını sağlamaktır" ifadelerine yer verdi.

"TOKİ konutlarının anahtarları 13 Mart'ta sahiplerine teslim edilecek"

Çeyrek asırdır bitirilemeyen Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi'ni (ITKM) göreve gelir gelmez yaptıkları çalışmalarla Ispartalıların hizmetine Meydan AVM olarak açtıklarını ifade eden Başkan Başdeğirmen, "Bizden önceki 10 yıllık süreçte şehrimize bir tane konut yapılmamıştı. Bunu başardık, bin 2 konut tamamlandı ve 13 Mart'ta sahiplerine teslim edilecek, bu yönde bir tarih verildi. Yeni bin 350 adet konutla ilgili projelerimizi hazırlamıştık, bakanlığımıza alanın devrini yaptık, 15 Şubat 2023 tarihinde ihalesi yapılacaktı. Ancak 6 Şubat depremini yaşadık. Önümüzdeki günlerde onun yeniden ihaleye çıkmasını bekliyoruz ve inşaatı yakın bir zamanda başlanarak bitirilmiş olacak" dedi.

Ispartalılara seçim öncesinde vermiş oldukları vaatlerin hemen hepsini yerine getirdiklerini, vaatlerin dışında da çok sayıda hizmetin şehre kazandırıldığına işaret eden Başkan Başdeğirmen, "Şehrimizin birçok eksiğini de tamamlamış olduk" derken yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"Taziye Evi'nin yeri belirlendi, inşaatına başlanacak"

Vatandaşların görüşlerine büyük bir önem veren yönetim anlayışı taşıdıklarını aktaran Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, "Bizlerden bir talebiniz vardı, burada başkanlarımızla, büyüklerimizle oturup konuştuk. Bu talep Taziye Evi'ydi. İstenilen araziyi ayarladık, arkadaşlarımıza yerini gösterdik, yer beğenildi. Taziye Evi'nin yerini hazırladık, inşallah bunu hep beraber yaparak hizmete geçireceğiz" bilgisini verdi.

Vatandaşlar da Başkan Başdeğirmen'e şehre kazandırdığı birbirinden değerli hizmetler için teşekkür etti. - ISPARTA