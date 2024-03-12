Başkan Böcek, Antalya\'da raylı sistem hatlarıyla ulaşımı sağlayacak

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Ramazan ayının ilk iftarını Altınova Mahallesi'nde yaptı. Daha sonra Konyaaltı Uluç Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Böcek, yeni dönemde 4. Etap Sarısu-Konyaaltı- Varsak ve 5. Etap Konyaaltı-Lara-Kundu raylı sistem hatları ile konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Ramazan'ın ilk iftarını Altınova Mahallesi'nde yaptı. Kepez Altınova Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde Ramazan ayının hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Başkan Böcek, "Her zaman olduğu gibi bu Ramazan'da da beraberiz. Soframız dostluk, kardeşlik sofrası. Siz kıymetli hemşehrilerimizle bu yılki ilk iftarımızı yaptık. Ramazan ayı boyunca sofralarımızı, lokmalarımızı hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

"Gönlümde ayrı bir yer var"

Başkan Böcek daha sonra CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan ile birlikte Konyaaltı Uluç Mahallesi'nde Nadir Kent Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. 20 yıl belediye başkanı olarak hizmet ettiği Konyaaltı'nın gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da Konyaaltı'mıza hizmet ve projelerimize devam ettik. Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan 1 kilometre uzunluğundaki 2. Etap Konyaaltı Sahili Çevre Düzenleme Projesi çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Uncalı Mezarlığı'mızı yeniledik ve büyüttük" dedi.

"Konyaaltı'nda konforlu ve hızlı ulaşım"

Yeni dönemde de 4. Etap Sarısu-Konyaaltı-Varsak ve 5. Etap Konyaaltı-Lara-Kundu raylı sistem hatları ile konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacaklarını söyleyen Başkan Böcek, Konyaaltı-Meltem üniversite bağlantı yoluyla da doğu-batı aksında trafiği rahatlatacaklarını söyledi. Başkan Böcek, Boğaçayı Taşkın Önleme Projesi ile de şehir içinde yeni bir yaşam alanı oluşturacaklarını belirtti.

İftar yemeğine; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Milletvekili Cavit Arı, Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz, CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, Kadın Kolları İl Başkanı Nilüfer Deveci ve Altınova sakinleri katıldı. - ANTALYA