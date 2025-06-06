Başkan Böcek, Bayram Namazı Çıkışında Vatandaşlarla Bayramlaştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bayram namazı çıkışında il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bayram namazını Akdeniz Üniversitesi Camii'nde kıldı. Başkan Böcek, namaz çıkışında vatandaşlarla ve il protokolü ile bayramlaştı. Bayramlaşmaya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya milletvekilleri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlarla sohbet ederek, bayramlarını kutlayan Başkan Muhittin Böcek, "Bayramlar; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin simgesidir. Kurban Bayramımızın tüm vatandaşlarımıza huzur ve mutluluk getirmesini, bayramla birlikte ülkemizde de barış ve adaletin hakim olmasını temenni ediyorum. Antalya'mızda tatilini geçiren tüm misafirlerimize de iyi bayramlar, iyi tatiller diliyorum. Kurban Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANTALYA