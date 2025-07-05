Başkan Böcek Gözaltında

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başkan Böcek, Konyaaltı'ndaki evinde gözaltına alındı.
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