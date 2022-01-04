Üye Girişi
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı

04.01.2022 16:16
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, Yüksek Hızlı Tren ve diğer projelerle ilgili desteklerinden dolayı Kayseri adına teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrif ettiği, partisinin genel merkezinde düzenlenen 2022 yılının ilk Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

Salona girişinde partilileri selamlayan ve konuşmasında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti kuruluşundan bugüne kadar güçlü kurumsal geleneklerini korumuş bir partidir. Her işini istişare ile yürüten bir partiyiz. İşimiz çok vaktimiz sınırlı olabilir. Hep birlikte çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz. Önceliğimizi vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme dair önemli konuları ele aldığını vurgulayarak, "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile güzel Ankara'mızda gerçekleştirdik. Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Sayın liderimizin ifade ettiği gibi istişare ile işlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç toplantının yapıldığı salonda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati ile bir süre sohbet etti. Büyükkılıç, Bakanlar ile gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde şehrimize müjdeli haberlerle gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirerek, kendisine Yüksek Hızlı Tren ve diğer projelerle ilgili desteklerinden dolayı şehrimiz adına teşekkür ettik. Ayrıca Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Nurettin Nebati ile kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Kıymetli bakanlarımıza hoş muhabbetleri ve her daim bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkentte bir dizi ziyaretler de gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'u ziyaret ederek, Kayseri'de gerçekleştirdikleri projelerle ilgili istişarelerde bulundu. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Kayseri, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı - Son Dakika


Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi         
16:19
Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü         
16:11
Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret         
16:07
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti Poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti         
12:23
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38

Son Dakika Haberleri
16:18 Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
16:10 Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü
16:08 Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti
16:06 Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret
16:04 Yargı yine kafaları karıştırdı: Ceylin'in babası Zafer hayatta mı?
15:55 Bilimsel araştırmalar ortaya koydu! Dört doz Covid-19 aşısı bağışıklığı beş kat artırıyor
15:55 Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi
15:33 Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi
15:27 Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!
15:25 Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 16:24:41. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement