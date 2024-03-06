Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Mart\'ta Kayseri\'ye geliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Mart'ta Kayseri'ye geleceğini, önemli açılışlar gerçekleştireceğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Mart'ta, değişik medeniyetleri bağrında barındıran ve açık hava müzesi konumunda olan kadim kent Kayseri'de vatandaşlarla buluşacağını duyurdu.
'Halka Hizmet, Hakk'a Hizmet' ve 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' çizgisinde, ortak akılla, uyum kültürü içerisinde, Kayseri halkını kucaklayan anlayışla çalıştıklarını anlatan Başkan Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli ekibine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. O, Kayseri'yi ve Kayserili de onu sever" dedi.
Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi, Kapuzbaşı Şelalesi, Sultan Sazlığı gibi turizm altyapısı ile açık hava müzesi olan Kayseri'nin güzelliklerini, turizm potansiyelini göz ardı etmediklerini belirterek, Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin Kayseri'ye çok yakıştığını ifade etti.
"22 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri'mize Teşrif Ediyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Mart Cuma günü Kayseri'ye geleceğini duyuran Başkan Büyükkılıç, "22 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri'mize teşrif ediyor. Kayserili inşallah onu bağrına basacak, o da yeni destekler, yeni müjdelerle yoluna devam edecektir. Hizmetlere sunduğumuz projelerimizin açılışını gerçekleştirecek. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizi de hazırlıyoruz, 22 Mart Cuma günü açılışları yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızı burada misafir edeceğiz, yüzü gülerek buradan göndereceğiz" ifadelerinde bulundu.
"Vatandaşımızda, Cumhurbaşkanımız ve Onun Yol Arkadaşları Yapar Diye Bir Güven Var"
Kayserililerin teveccüh gösterdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde çok şükür gerçekten büyük bir teveccühün, en önemlisi güvenin olduğunu, bugüne kadar yapılan hizmetleri takdir ettiklerini, bundan sonra yapılacaklar var ise ortak akıl ile yine siz yaparsınız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları yapar diye bir güven var" şeklinde konuştu.
Büyükkılıç, yatırım ve hizmet vurgusu yaparak, "Şehrimizi, Türkiye'de 30 büyükşehir arasında yatırıma en çok pay ayıran şehir olarak kamuoyu ile paylaşıyoruz, bağımsız kuruluşlar değerlendiriyor ve birinci sıradayız. Kayserili çalışanı, dürüst olanı, güvenilir olanı sever. Ortak akıl, ortak fikir yöntemiyle projelerimizi hayata geçiriyoruz, sonrasında da insanımızın sahiplenmelerini sağlıyoruz. Kayseri Modeli bir belediyecilikten söz ediliyor. Kayseri, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntılarını yaşatmayan bir şehirdir. Kayseri yük olan değil, yük çeken bir şehirdir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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