Başkan Çakıcı'yı kızdıran olay: "Size ant olsun daha fazla çalışacağız" - Son Dakika
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Başkan Çakıcı'yı kızdıran olay: "Size ant olsun daha fazla çalışacağız"

14.04.2022 09:55
Başkan Çakıcı'yı kızdıran olay: "Size ant olsun daha fazla çalışacağız"

Sinop Boyabat Belediyesi tarafından yapılan ve henüz açılışı yapılmayan kapalı halı sahaya bazı kişiler tarafından zarar verildi.

Sinop Boyabat Belediyesi tarafından yapılan ve henüz açılışı yapılmayan kapalı halı sahaya bazı kişiler tarafından zarar verildi. Başkan Şefik Çakıcı, halı sahanın fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak "Size ant olsun daha fazla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, sosyal medya hesabı üzerinden henüz hizmete açılmayan kapalı halı sahanın hasar gördüğü bölgelerinin fotoğraflarıyla birlikte "El insaf, sözün bittiği yer" paylaşımında bulundu. Başkan Çakıcı, "Boyabat'ımıza her zaman en iyisini kazandırma niyetiyle yaptığımız projelerimizden biri olan ve henüz hizmete açılmayan kapalı halı saha tesisimize; kendini bilmez kişi ya da kişiler anlaşılan çok rahatsız olmuşlar ki ciddi zarar vermişler. Tesisimizin muhtelif yerlerini keserek, yırtarak, yakarak tahrip edenlere söylenecek şey; size ant olsun daha fazla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflarda ise tellerinin ve dış brandasının kesildiği, zeminde hasarlar görüldüğü, tuvalet kapısının kırıldığı gibi kareler yer alıyor. - SİNOP

Başkan Çakıcı'yı kızdıran olay: Size ant olsun daha fazla çalışacağız
Başkan Çakıcı'yı kızdıran olay: Size ant olsun daha fazla çalışacağız
Başkan Çakıcı'yı kızdıran olay: Size ant olsun daha fazla çalışacağız

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Şefik Çakıcı, Boyabat, Medya, Sinop, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çakıcı'yı kızdıran olay: 'Size ant olsun daha fazla çalışacağız' - Son Dakika


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