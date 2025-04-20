Başkan Canpolat, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Canpolat, Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Canpolat, Vatandaşlarla Buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 'Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor' programı ile Karşıyaka Mahallesi Göbeklitepe Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, vatandaşlar taleplerini iletti, Başkan Canpolat da kütüphanelerin haftanın 7 günü açık olacağını müjdeledi.

20.04.2025 13:51  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Göbeklitepe Parkı'nda gerçekleşen buluşma, yoğun katılım ve büyük bir ilgiyle tamamlandı.

Haliliye Belediyesi tarafından vatandaşların talep ve önerilerinin doğrudan dinlenmesi amacıyla düzenlenen "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programı, yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın katılımıyla gerçekleşen programda, vatandaşlar beklentilerini dile getirirken, belediye tarafından sürdürülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Samimi bir ortamda geçen buluşmada, vatandaşlar sorularını birebir yöneltme fırsatı bulurken, Başkan Canpolat da sorunlara yerinde çözüm üretmek adına anlık notlar aldı.

Açık hava toplantısı şeklinde yapılan programda dile getirilen görüşler, vatandaşların etkinliğe olan memnuniyetini de ortaya koydu. Programa katılan İbrahim Halil Kolkıran, "Öncelikle teşekkür ederim böyle bir düzenleme yapmış olduğu için Başkanımız, güzel bir etkinlik. Böyle bu tarz toplantıların oluşması gerçekten Şanlıurfa için güzel bir etkinlik. Burada biz Başkanımızın yapmış olduğu güzel hizmetleri için kendisine teşekkür ettik. Atık katı projesi, bir de üniversite öğrencilerine yapmış olduğu güzel çalışmalar için teşekkür ettim. Bunlar önemli, kıymetli şeyler, kendisine çeşitli uyarılarda bulunduk, teşekkür ederim" ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Bir diğer vatandaş Seyfettin Çakıcı ise, "Başkana sorunlarımızı söyledik, Başkan cevapladı sağ olsun, teşekkür ederim. İyi bir şeydir böyle" dedi.

Başkan Canpolat'ın ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Yunus Çakıcı da, "Allah razı olsun Başkanımızdan. Bir sorunum vardı, benimle ilgilendi. Allah razı olsun Başkandan, çok teşekkür ederim" sözlerine yer verdi.

Kütüphaneler haftanın 7 günü açık olacak

Program kapsamında Başkan Canpolat ile görüşen öğrenciler, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Kütüphanesi ile Karşıyaka Okuma Salonu ve Dijital Kütüphane'nin Pazar günleri de açık olmasını talep etti. Başkan Canpolat, öğrencilere yönelik bu talebi geri çevirmedi ve ilgili müdürlüklere anında talimat vererek, merkezlerin haftanın 7 günü açık olacağını müjdeledi.

Yeni düzenlemeye göre İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Kütüphanesi ile Karşıyaka Okuma Salonu ve Dijital Kütüphane, hafta içi 08.00 ile 22.00, hafta sonu 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek. - ŞANLIURFA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Mehmet Canpolat, Yerel Haberler, Etkinlikler, Göbeklitepe, Karşıyaka, Politika, Belediye, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Canpolat, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:58 Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
17:17 Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
17:16 Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı İşte ilk ifadesi Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:22:14. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Canpolat, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement