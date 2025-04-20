Başkan Canpolat, Vatandaşlarla Buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Göbeklitepe Parkı'nda gerçekleşen buluşma, yoğun katılım ve büyük bir ilgiyle tamamlandı.

Haliliye Belediyesi tarafından vatandaşların talep ve önerilerinin doğrudan dinlenmesi amacıyla düzenlenen "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programı, yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın katılımıyla gerçekleşen programda, vatandaşlar beklentilerini dile getirirken, belediye tarafından sürdürülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Samimi bir ortamda geçen buluşmada, vatandaşlar sorularını birebir yöneltme fırsatı bulurken, Başkan Canpolat da sorunlara yerinde çözüm üretmek adına anlık notlar aldı.

Açık hava toplantısı şeklinde yapılan programda dile getirilen görüşler, vatandaşların etkinliğe olan memnuniyetini de ortaya koydu. Programa katılan İbrahim Halil Kolkıran, "Öncelikle teşekkür ederim böyle bir düzenleme yapmış olduğu için Başkanımız, güzel bir etkinlik. Böyle bu tarz toplantıların oluşması gerçekten Şanlıurfa için güzel bir etkinlik. Burada biz Başkanımızın yapmış olduğu güzel hizmetleri için kendisine teşekkür ettik. Atık katı projesi, bir de üniversite öğrencilerine yapmış olduğu güzel çalışmalar için teşekkür ettim. Bunlar önemli, kıymetli şeyler, kendisine çeşitli uyarılarda bulunduk, teşekkür ederim" ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Bir diğer vatandaş Seyfettin Çakıcı ise, "Başkana sorunlarımızı söyledik, Başkan cevapladı sağ olsun, teşekkür ederim. İyi bir şeydir böyle" dedi.

Başkan Canpolat'ın ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Yunus Çakıcı da, "Allah razı olsun Başkanımızdan. Bir sorunum vardı, benimle ilgilendi. Allah razı olsun Başkandan, çok teşekkür ederim" sözlerine yer verdi.

Kütüphaneler haftanın 7 günü açık olacak

Program kapsamında Başkan Canpolat ile görüşen öğrenciler, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Kütüphanesi ile Karşıyaka Okuma Salonu ve Dijital Kütüphane'nin Pazar günleri de açık olmasını talep etti. Başkan Canpolat, öğrencilere yönelik bu talebi geri çevirmedi ve ilgili müdürlüklere anında talimat vererek, merkezlerin haftanın 7 günü açık olacağını müjdeledi.

Yeni düzenlemeye göre İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Kütüphanesi ile Karşıyaka Okuma Salonu ve Dijital Kütüphane, hafta içi 08.00 ile 22.00, hafta sonu 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek. - ŞANLIURFA