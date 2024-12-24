Başkan Çavuşoğlu, Denizli\'nin İhtiyaçları İçin Çalışmalara Devam Ediyor

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde hem sahada devam eden çalışmaları inceledi, hem de hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu, "Denizli'nin kaynaklarını yine Denizli'ye harcamak için gece gündüz demeden gayret ediyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilk olarak Acıpayam ilçesi Yeni Mahalle'de devam eden beton parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi. Çalışanlarla sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, emeği geçenlere kolaylıklar dileyerek projedeki ilerlemeler hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, belediye başkanları, meclis üyeleri ve beraberindekiler eşlik etti. Daha sonra Akalan Mahallesi'ne geçen Çavuşoğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri dinledi. Ziyaretin son durağında Acıpayam Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak ilçenin geleceği için atılacak adımları istişare etti.

"Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, temaslarına Serinhisar ilçesi Şair Eşref Mahallesi'nde devam etti. Başkan Çavuşoğlu, burada kısa bir süre önce başlayan beton parke taşı döşeme çalışmalarını denetledi ve çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Çavuşoğlu, saha ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, ilçelerde yapılan yatırımların sürdürülebilirliği ve vatandaşlara sağladığı faydanın önemine vurgu yaparak, "Tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve kentimizi her yönüyle kalkındırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Denizli'nin kaynaklarını yine Denizli'ye harcamak için gece gündüz demeden gayret ediyoruz" dedi. - DENİZLİ