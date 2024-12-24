Başkan Çavuşoğlu, Denizli'nin İhtiyaçları İçin Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Çavuşoğlu, Denizli'nin İhtiyaçları İçin Çalışmalara Devam Ediyor

Başkan Çavuşoğlu, Denizli\'nin İhtiyaçları İçin Çalışmalara Devam Ediyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan, kaynakların şehre harcanması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

24.12.2024 12:54  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde hem sahada devam eden çalışmaları inceledi, hem de hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu, "Denizli'nin kaynaklarını yine Denizli'ye harcamak için gece gündüz demeden gayret ediyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilk olarak Acıpayam ilçesi Yeni Mahalle'de devam eden beton parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi. Çalışanlarla sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, emeği geçenlere kolaylıklar dileyerek projedeki ilerlemeler hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, belediye başkanları, meclis üyeleri ve beraberindekiler eşlik etti. Daha sonra Akalan Mahallesi'ne geçen Çavuşoğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri dinledi. Ziyaretin son durağında Acıpayam Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak ilçenin geleceği için atılacak adımları istişare etti.

"Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, temaslarına Serinhisar ilçesi Şair Eşref Mahallesi'nde devam etti. Başkan Çavuşoğlu, burada kısa bir süre önce başlayan beton parke taşı döşeme çalışmalarını denetledi ve çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Çavuşoğlu, saha ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, ilçelerde yapılan yatırımların sürdürülebilirliği ve vatandaşlara sağladığı faydanın önemine vurgu yaparak, "Tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve kentimizi her yönüyle kalkındırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Denizli'nin kaynaklarını yine Denizli'ye harcamak için gece gündüz demeden gayret ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yerel Haberler, Serinhisar, Belediye, Politika, Acıpayam, denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Çavuşoğlu, Denizli'nin İhtiyaçları İçin Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
13:20 Suriye Milli Ordusu, PKKYPG’nin Münbiç’e sızma girişimini engelledi Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi
12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
18:57 Fenerbahçe, başka takımda 27 milyon euroluk krize neden oldu Fenerbahçe, başka takımda 27 milyon euroluk krize neden oldu
18:57 İstanbul için uykuları kaçıracak ’’büyük kıyamet’’ uyarısı İstanbul için uykuları kaçıracak ''büyük kıyamet'' uyarısı
18:46 Davutoğlu’ndan ’Emevi Camii’nde namaz’ sorusuna yanıt Davutoğlu'ndan 'Emevi Camii'nde namaz' sorusuna yanıt
18:30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu
18:22 Resmi açıklama yapıldı: 3 Japon otomobil devi birleşiyor Resmi açıklama yapıldı: 3 Japon otomobil devi birleşiyor
18:16 Avusturya’da yapılan polis baskınında uzun namlulu silahlar ve yasadışı Nazi sembolleri bulundu Avusturya'da yapılan polis baskınında uzun namlulu silahlar ve yasadışı Nazi sembolleri bulundu
18:01 Yusuf Dikeç’e Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi Yusuf Dikeç'e Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 14:12:32. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Çavuşoğlu, Denizli'nin İhtiyaçları İçin Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.