Gaziler Günü\'nde Başkan Çavuşoğlu\'ndan Anlamlı Mesaj

Politika

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Çavuşoğlu, "Bu cennet vatan için canını ve kanını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz ve gazilerimiz milletimizin iftiharıdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. TBMM'nin 19 Eylül 1921'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verdiğini hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, bu özel tarihin yıldönümünün Gaziler Günü olarak kutlandığını belirtti. İstiklal mücadelesinde Atatürk ve tüm yol arkadaşlarının kendi canlarını hiçe sayıp ülkenin geleceği için yola çıktığını anlatan Başkan Çavuşoğlu, "Bugün hür ve bağımsız yaşıyorsak bir çift mavi gözle birlikte vatanı uğruna canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimiz sayesindedir" ifadelerini kullandı.

Bu cennet vatan için canını ve kanını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerin Türk milletinin iftihar kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bugün bizlere düşen görev şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarını unutmadan, Ulu Önder Atatürk'ün bizlere bıraktığı Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Ulu Önder Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilmesinin yıldönümünde, kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum." - DENİZLİ