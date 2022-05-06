Başkan Çaylı'nın 'Hazırım' açıklaması ilçede seçim öncesi siyasete hareket getirdi - Son Dakika
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Başkan Çaylı'nın 'Hazırım' açıklaması ilçede seçim öncesi siyasete hareket getirdi

06.05.2022 15:24
Başkan Çaylı'nın 'Hazırım' açıklaması ilçede seçim öncesi siyasete hareket getirdi

Karabük Yenice İlçe Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yaklaşan seçimler öncesi, partisinin vereceği göreve hazır olduğunu açıklamasının ardından ilçede siyaset yeniden hareketlendi.

Karabük Yenice İlçe Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yaklaşan seçimler öncesi, partisinin vereceği göreve hazır olduğunu açıklamasının ardından ilçede siyaset yeniden hareketlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı Devle Bahçeli'nin geçtiğimiz aylarda Antalya'da yaptığı ve 3 yıllık çalışmaların değerlendirildiği belediye başkanları toplantısı sonrası ilk kez açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Zeki Çaylı, partisinin vereceği her göreve hazır olduğunu ve yeniden belediye başkanlığı adaylığı için sinyal vermesi ilçede siyasete yeniden renk getirdi.

Uzun süredir sessiz olan ve yeniden aday olup olmayacağı merak konusu olan Zeki Çaylı'nın açıklamaları Yenice siyasetinde hesapların yeniden yapılmasına neden oldu.

Antalya'da yapılan MHP'li belediye başkanlarına Cumhur İttifakı'na bağlı kalın, bölge milletvekillileriyle istişare içinde olun ve hep birlikte hareket edin mesajının verildiği toplantı sonrası Başkan Zeki Çaylı, sessizliğini bozarak, yeniden aday olacağı sinyalini verdi.

Partisinin vereceği her göreve hazır olduğunu, hemşehrilerine hizmet aşkının ilk günkü gibi aynı hız ile devam ettiğini kaydeden Başkan Çaylı, " Biz göreve geldiğimiz günden buyana sadece işimizi yapıyoruz ve halkımızın hizmetkarı olduğumuzu söylüyoruz. Bu manada bir ekip ruhu ile ilçede elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde hizmet etme gayretimiz devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin katıldığı 3 yıllık belediye başkanlarının çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya katılarak yaptığımız çalışmaları ve hedeflediğimiz projeleri aktardık. 2023 ve 2024 seçimlerinin masaya yatırıldığı verimli bir toplantı yaptık. İlçesinin bir hizmetkarı olarak bende partimin vereceğiz her türlü göreve yeniden hazırım. Bu doğrultuda çalışmalarımıza aynı aşk ve şevkle devam edeceğiz" dedi.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın bu açıklamalarından tekrar varım mesajı vermesi ve önemli bir siyasi güce sahip olması da seçim gündemini canlandırdı. - KARABÜK

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Karabük Yenice, Zeki Çaylı, Hisarcık, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çaylı'nın 'Hazırım' açıklaması ilçede seçim öncesi siyasete hareket getirdi - Son Dakika


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