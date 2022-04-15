Başkan Çelik hemşehri dernekleriyle sahur sofrasında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Çelik hemşehri dernekleriyle sahur sofrasında buluştu

15.04.2022 11:51
Başkan Çelik hemşehri dernekleriyle sahur sofrasında buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği çatısı altında yer alan hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileriyle sahur sofrasında bir araya geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği çatısı altında yer alan hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileriyle sahur sofrasında bir araya geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki başkan yardımcıları Mehmet Kavas, Atilla Efendioğlu, Haşim Yener Bilir, Ahmet Songüler, Bilal Demir ve Fatih Baybatur ile birlikte, Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği çatısı altında yer alan Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Balıkesirliler Derneği, Malatyalılar Derneği, Çerkez Kültür Derneği, Afyonkarahisarlılar Derneği, Ahlatlılar Derneği, Elazığlılar Derneği, Kağızmanlılar Derneği, Makedonya Göçmenleri Derneği, Yunt-Der, Bitlisliler Derneği, Malatyalılar Kültür Derneği, Ardahanlılar Derneği ve Çukurovalılar Derneği'nin başkan ve yöneticileri ile sahur sofrasında bir araya geldi.

Hemşehri derneklerinin şehre zenginlik kattığını ifade eden Bakan Çelik, yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Birbirimize saygı duyduğumuz, birbirimizi sevdiğimiz müddetçe farklı renklerimiz ve farklı kültürlerimiz bizim zenginliğimizdir ve büyük medeniyetimizin yapı taşlarıdır. Anadolu'muzun her bir köşesinin ayrı bir güzelliği, apayrı bir değeri var. Bütün bu değerleri Manisa'da birlikte yaşamak, şehrimizin kültür hayatına katkıda bulunuyor olmak son derece önemli. Ben bu noktada tüm hemşehri derneklerimizin kutsal bir misyon taşıdıklarına yürekten inanıyorum. Bugün de verdiğimiz değerin ve saygının gereği olarak 6 tane başkan yardımcımız ile birlikte sizlerle birlikte olduk. Şahsım ve kurumum herkesin hizmetkarı olduğu gibi tüm hemşehri derneklerimizin de emrindeyiz. Sizlerle birlikte daha fazla ortak etkinlikler yapmak istiyoruz. Sohbet edelim, bundan sonraki süreçte neler yapabilirizi istişare edelim, lokmamızı paylaşalım, sevgimizi artıralım, kardeşliğimizi pekiştirelim. Makamlar gelip geçici, dünya geçici. Önemli olan gök kubbede hoş bir sedayı bırakabilmek. Biz bugüne kadar bu inançla bu şehirde yaşayan herkesi sevip sayarak, değer vererek hizmet etmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı anlayışla sizlerin de fikir ve önerilerinizle hizmet etmeye devam edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki Manisa'dasınız, iyi ki hep birlikte Manisalıyız"

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas'ın mani ve şiirleriyle de renk kattığı gecede, lokmalar paylaşıldı, hep birlikte sahur yapıldı. Programa katılan derneklerin başkan ve yöneticileri de söz alarak yapılabilecek ortak etkinlikler hakkında fikir ve görüşlerini paylaştı. - MANİSA

Başkan Çelik hemşehri dernekleriyle sahur sofrasında buluştu
Başkan Çelik hemşehri dernekleriyle sahur sofrasında buluştu
Başkan Çelik hemşehri dernekleriyle sahur sofrasında buluştu
Başkan Çelik hemşehri dernekleriyle sahur sofrasında buluştu

YORUMLAR
500
Manisa'da kaçak sigara ve esrar ele geçirildi Manisa'da kaçak sigara ve esrar ele geçirildi Altınordu'nun konuğu Manisa FK Altınordu'nun konuğu Manisa FK

Ömer Faruk Çelik, Mehmet Kavas, Manisa, Yunt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çelik hemşehri dernekleriyle sahur sofrasında buluştu - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:22:26. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Çelik hemşehri dernekleriyle sahur sofrasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement