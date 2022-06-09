Başkan Çerçi: "Manisa'nın önünü tıkamayın" - Son Dakika
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Başkan Çerçi: "Manisa'nın önünü tıkamayın"

09.06.2022 18:18
Başkan Çerçi: "Manisa'nın önünü tıkamayın"

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, 1/1000'lik imar planları konusunda CHP ve İYİ Parti'nin "Komisyona gönderelim" tutumunu yanlış bulduğunu belirterek, "Bu konuda yeterince zaman kaybedildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, 1/1000'lik imar planları konusunda CHP ve İYİ Parti'nin "Komisyona gönderelim" tutumunu yanlış bulduğunu belirterek, "Bu konuda yeterince zaman kaybedildi. Gelin el birliğiyle bu maddeleri geçirelim. Vatandaşlarımız müjdeli haber bekliyor. Manisa'nın önünü tıkamayın" dedi.

Geçtiğimiz Salı günü Yunusemre Belediye Meclisi'nde Manisa'nın kangren haline dönüşen 1/1000'lik imar planları görüşüldü. Manisa Büyükşehir Meclisi'ne yetiştirilmesi planlanan ve bu sebeple ara komisyonda görüşülmek istenen ilgili maddeler hakkında CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri "Komisyona gönderelim" şeklinde görüş bildirdi. Meclis öncesinde son 2 haftada 3 defa İYİ Partili ve CHP'li meclis üyeleriyle toplanan İmar Komisyonu'nda görüşülen imar planları hakkında her iki partinin bu tutumunu yanlış bulduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Bu konuda yeterince zaman kaybedildi. Artık Manisa'nın bekleme lüksü yok. Bu konu daha Büyükşehir Meclis gündemine gelecek ve askı süreci olacak. Şimdi sizin isteğiniz bu sürecin bir ay daha uzamasına sebep olacak. Gelin el birliğiyle bu maddeleri geçirelim. Vatandaşlarımız müjdeli haber bekliyor. Manisa'nın önünü tıkamayın" dedi.

Başkan Çerçi'nin konuşmasının ardından CHP ve İYİ Parti meclis grup başkan vekilleri ilgili maddelerin ara komisyonda değerlendirilmesine red oyu verdi. Ardından yapılan oylamada CHP ve İYİ Parti grubunun red oyuna rağmen AK Parti ve MHP grubunun kabul oylarıyla ara komisyona sevk edilen imar planları, komisyon sonrası mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. - MANİSA

Başkan Çerçi: Manisa'nın önünü tıkamayın
Başkan Çerçi: Manisa'nın önünü tıkamayın

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Çerçi: 'Manisa'nın önünü tıkamayın' - Son Dakika

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