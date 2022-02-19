Başkan Demir: "110 kavşağı TEKNOFEST'e yetiştireceğiz" - Son Dakika

Samsun'da 'akıllı kavşak' uygulamasının trafikte yüzde 50'den fazla rahatlama sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "110 kavşağı TEKNOFEST'e yetiştireceğiz. Yaklaşık 30 kavşağı dönüştürdük. Şu anda dönüştürdüğümüz kavşaklar hafıza kaydı yapıyor" dedi.

Akıllı şehir uygulamaları kapsamında ASELSAN ile trafik konusunda proje imzalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, kavşakları akıllı kavşağa dönüştürmeye devam ediyor. Yapay zeka aracılığıyla kamara sistemi üzerinden yönetilen sistemler araç yoğunluğuna göre kavşaklardaki araçlara geçiş önceliği veriyor. Başkan Mustafa Demir ise akıllı kavşak sayesinde Samsun'un trafik akışında yüzde 52 ile 60 arasında rahatlama olacağını öngördüklerini söyledi.

"Kavşaklar tamamlandığında Samsun'daki trafik akışında rahatlama olacak"

Akıllı kavşak projesiyle ilgili bilgi aktaran Başkan Demir, "Samsun 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda çok hızlı göç aldı. Şu anda da bizim kırsal nüfusumuz yüzde 10'lara kadar düştü. Şehirde ciddi anlamda trafik ve otopark problemi var. Samsun denize yatay yapılaştığı için Atatürk Bulvarı gibi ana bir aksımız var. Bütün yatay trafik buradan çalışıyor. Çarşamba Havaalanı'ndan tutalım, 19 Mayıs'a kadar yaklaşık 80 kilometrelik bir alanda. Bizim akıllı şehir uygulamaları kapsamında vizyon sahibi bir projeyi Türkiye'de en kapsamlı şekilde Samsun'da uygulamaya başladık. 110 tane kavşağı yapay zeka ile yönetilen 360 derecelik dönüş ve görüşe sahip tek kamera sistemiyle 'adaptif kavşak' diye ifade ettiğimiz projenin çalışmalarına başladık. Yaklaşık 30 tane kavşağı dönüştürdük. Şu anda dönüştürdüğümüz kavşaklar hafıza kaydı yapıyor. 110 kavşağı inşallah TEKNOFEST'e yetiştireceğiz. Kavşaklar tamamlandığında Samsun'daki trafik akışında rahatlama olacak. Bizim simülasyonlara göre bu oran yüzde 52-60 arasında gözüküyor. Tabii, oranının yanılma payı var. En az rahatlamanın olduğu kavşak yüzde 64 rahatladı. Bunu yüzde 70'e çıkaranlar var" diye konuştu.

"Danıştay bizi haklı çıkardı"

ALO 153 Çözüm Merkezi ile Toplu Ulaşım Transfer Merkezi inşaatlarındaki son durumu değerlendiren Başkan Demir, "Büyükşehir Meclisimizde karar almıştık. Bunlar özellikle kentsel hizmet dokusunu inşa edilen bir yapıdır. Ticari bir yapı değildir. Bölge İdare Mahkemesi'nden, bizim yaptığımız planla ilgili bir yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Biz gerekli tedbirleri aldık. Meclisimizden mahkeme kararını uygulayacak bir karar geçirdik. Bu arada şahsımla ilgili Danıştay'a 'yetkilerini yasal olmayacak şekilde kullandığım' iddiasıyla şikayette bulunulmuş. Danıştay'dan karar çıktı. Aynen o yasada belirtilen yönetmelikte statüler sayılmış ve 'bizim yaptığımız yapının o statülere girdiğine, tamamen kararın yerinde olduğuna' dair Danıştay'dan karar çıktı. Biz o plan değişikliğini yargı kararına göre yaptık ancak şahsımla ilgili Danıştay'a yapılan müracaatta tamamen bizim yaptığımızın doğru olduğuna dair çok net ifadelerle karar çıkmış oldu. Bizim oradaki hem ALO 153 Çözüm Merkezimiz hem de Toplu Ulaşım Transfer Merkezimiz, Danıştay kararı ile bir kez daha tescil edilmiş oldu" şeklinde konuştu.

"Yasalara uygun hareket ediyoruz"

Yaptıkları projelerden bazılarının yargı kararlarına takılmasıyla ilgili de konuşan Mustafa Demir şunları kaydetti:

"Yargı kararları ile çalışmalarımız engelleniyor' demek istemiyorum. Bu durumu sosyal medya, basına yansıma olarak yorumlamak lazım. Çok sayıda çalışma yapıyoruz. 100'ün üzerinde çalışma yapıyoruz. 3-5 tanesinde bunlar ortaya çıkıyor. Neticesinde biz yasalara uygun hareket ediyoruz. Mahkemelerin aldığı kararlar da gerçekten bize katkı sağlarsa onu ders alıyoruz. Yargı kararlarını kesinlikle uyguluyoruz. Akabinde yine dönüyor, dolaşıyor bizim aldığımız kararın doğru olduğu ortaya çıkıyor. Mahkemelerin kararlarını biz yerine getiririz ama eleştirme hakkımız da var. Neticesinde yargı da kişilere bağlı değildir. Üst mahkemesi var. Bölge mahkemesi var. Bizim yargı kararlarını uygularken yetkili olduğumuz meclisimiz var. Dolayısıyla biz yasalara uygun hareket ediyoruz. Bununla ilgili mesela odaların hemen hemen her şeye itiraz etmesi, her şeyi yargıya götürmesi diğer Anadolu'daki şehirlerde çok sıkça olan bir şey değil. Vizyonu olan projeler yapıyoruz. Çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşayacak olduğu bu şehre hizmet etme, geleceğe taşıma anlayışla çalışıyoruz." - SAMSUN